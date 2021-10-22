Футзал. Женская сборная Украины с победы стартовала в отборе к Евро-2022
Украинки обыграли сборную Чехии
Фото Павла Кубанова - УАФ
Женская сборная Украины начала с победы выступление в основном раунде отборочного цикла европейского первенства 2022 года.
Сегодня во Львове на "Боско-Арене" украинки, которые является хозяйками отборочного мини-турнира, встречалась с командой Чехии.
Первый тайм остался за сборной Украины – наша команда смогла до перерыва забить два сухих гола.
А вот после перерыва борьба была очень упорной, украинки забили трижды, а их соперницы - четыре раза.
В итоге, наша команда все-таки удержала победу с общим счетом 5:4.
В пятницу сборная Украины по футзалу сыграет с командой Бельгии.
Чехия - Украина - 4:5
Голы: Скалова (25, 25), Штурмовая (30), Сокесса (40) - Шульга (9, 18), Гриценко (24), Сидоренко (28, 37).
Украина: Сагайдачная - Кислова, Шульга, Гриценко, Кислицкая, Форсюк, Клипаченко, Кирильчук, Воловенко, Сидоренко, Бурлаченко, Рубан
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