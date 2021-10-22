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Футзал. Женская сборная Украины с победы стартовала в отборе к Евро-2022

Женский футбол
(1 голосов)

Украинки обыграли сборную Чехии

Футзал. Женская сборная Украины с победы стартовала в отборе к Евро-2022

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Женская сборная Украины начала с победы выступление в основном раунде отборочного цикла европейского первенства 2022 года.

Сегодня во Львове на "Боско-Арене" украинки, которые является хозяйками отборочного мини-турнира, встречалась с командой Чехии.

Первый тайм остался за сборной Украины – наша команда смогла до перерыва забить два сухих гола.

А вот после перерыва борьба была очень упорной, украинки забили трижды, а их соперницы - четыре раза.

В итоге, наша команда все-таки удержала победу с общим счетом 5:4.

В пятницу сборная Украины по футзалу сыграет с командой Бельгии.

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Чехия - Украина - 4:5

Голы: Скалова (25, 25), Штурмовая (30), Сокесса (40) - Шульга (9, 18), Гриценко (24), Сидоренко (28, 37).

Украина: Сагайдачная - Кислова, Шульга, Гриценко, Кислицкая, Форсюк, Клипаченко, Кирильчук, Воловенко, Сидоренко, Бурлаченко, Рубан

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В статье: Женская сборная Украины по футзалу
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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
22.10.2021 в 00:26
Смотреть интересней чем игру ДК с ББ...
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