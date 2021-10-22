Футзал. Женская сборная Украины с победы стартовала в отборе к Евро-2022

Женская сборная Украины начала с победы выступление в основном раунде отборочного цикла европейского первенства 2022 года.

Сегодня во Львове на "Боско-Арене" украинки, которые является хозяйками отборочного мини-турнира, встречалась с командой Чехии.

Первый тайм остался за сборной Украины – наша команда смогла до перерыва забить два сухих гола.

А вот после перерыва борьба была очень упорной, украинки забили трижды, а их соперницы - четыре раза.

В итоге, наша команда все-таки удержала победу с общим счетом 5:4.

В пятницу сборная Украины по футзалу сыграет с командой Бельгии.

Чехия - Украина - 4:5

Голы: Скалова (25, 25), Штурмовая (30), Сокесса (40) - Шульга (9, 18), Гриценко (24), Сидоренко (28, 37).

Украина: Сагайдачная - Кислова, Шульга, Гриценко, Кислицкая, Форсюк, Клипаченко, Кирильчук, Воловенко, Сидоренко, Бурлаченко, Рубан