Футзал. Женская сборная Украины в отборе Евро-2022 разгромила Бельгию

Женская сборная Украины по футзалу сыграла свой второй матч в группе основного раунда квалификации Евро-2022.

После вчерашней победы над Чехией (5:4) сегодня украинки играли против Бельгии.

Борьбы в это матче не получилось – украинки разгромили соперниц со счетом 7:0.

Таким образом, в заключительном матче с Финляндией (24 октября), учитывая лучшую, чем у конкурента, разницу забитых и пропущенных мячей, нашу команду для получения путевки на Евро устроит и ничья.

Украина - Бельгия 7:0

Голы: Форсюк (7, 16), Сидоренко (18), Шульга (26), Клипаченко (34), Дубицкая (34, 36).

Украина: Кислова - Сагайдачная, Шульга, Гриценко, Дубицкая, Форсюк, Клипаченко, Кирильчук, Воловенко, Сидоренко, Бурлаченко, Рубан.