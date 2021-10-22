Футзал. Женская сборная Украины в отборе Евро-2022 разгромила Бельгию
Для выхода на Евро в последнем туре нужно не проиграть Финляндии
Фото Павла Кубанова - УАФ
Женская сборная Украины по футзалу сыграла свой второй матч в группе основного раунда квалификации Евро-2022.
После
Борьбы в это матче не получилось – украинки разгромили соперниц со счетом 7:0.
Таким образом, в заключительном матче с Финляндией (24 октября), учитывая лучшую, чем у конкурента, разницу забитых и пропущенных мячей, нашу команду для получения путевки на Евро устроит и ничья.
Украина - Бельгия 7:0
Голы: Форсюк (7, 16), Сидоренко (18), Шульга (26), Клипаченко (34), Дубицкая (34, 36).
Украина: Кислова - Сагайдачная, Шульга, Гриценко, Дубицкая, Форсюк, Клипаченко, Кирильчук, Воловенко, Сидоренко, Бурлаченко, Рубан.
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