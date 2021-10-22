  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женский футбол
  4. Футзал. Женская сборная Украины в отборе Евро-2022 разгромила Бельгию
В тренде

Футзал. Женская сборная Украины в отборе Евро-2022 разгромила Бельгию

Женский футбол
(1 голосов)

Для выхода на Евро в последнем туре нужно не проиграть Финляндии

Футзал. Женская сборная Украины в отборе Евро-2022 разгромила Бельгию

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Женская сборная Украины по футзалу сыграла свой второй матч в группе основного раунда квалификации Евро-2022.

После вчерашней победы над Чехией (5:4) сегодня украинки играли против Бельгии.

Борьбы в это матче не получилось – украинки разгромили соперниц со счетом 7:0.

Таким образом, в заключительном матче с Финляндией (24 октября), учитывая лучшую, чем у конкурента, разницу забитых и пропущенных мячей, нашу команду для получения путевки на Евро устроит и ничья.

Украина - Бельгия 7:0

Голы: Форсюк (7, 16), Сидоренко (18), Шульга (26), Клипаченко (34), Дубицкая (34, 36).

Украина: Кислова - Сагайдачная, Шульга, Гриценко, Дубицкая, Форсюк, Клипаченко, Кирильчук, Воловенко, Сидоренко, Бурлаченко, Рубан.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Женская сборная Украины по футзалу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...