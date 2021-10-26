Отбор ЧМ-2023. Женская сборная Украины пропустила 6 сухих голов от Испании
Испанки явно сильнее
Фото Павла Кубанова - УАФ
Во втором матче квалификации ЧМ-2023 женская сборная Украины в Ковалевке принимала команду Испании.
Пять дней назад на этом же стадионе команда Натальи Зинченко разгромила Фарерские острова (4:0), однако сегодня фавориткам группы испанкам, которые победили в своих 13 последних поединках с общим счетом 70:0, ничего противопоставить не смогла.
В итоге, поединок закончился со счетом 0:6 в пользу гостьей, класс испанок просто явно выше наших девушек.
Таким образом, после двух матчей у сборной Украины 3 очка и в ноябрьских поединках украинки сыграют против Шотландии и Венгрии на выезде.
Украина - Испания - 0:6 (0:2)
Голы: Путельяс (9), Сарриеги Исаса (33, 82), Эйсагирре (68), Апанащенко (84, автогол), Редондо (90+2).
Украина: Санина, Корсун, Кравец, Апанащенко (к), Шматко, Басанская (Петрик, 89), Бойченко (Кунина, 72), Панцулая (Хаванская, 72), Химич, Овдийчук (Кравчук, 89), Козлова (Шевчук, 82).
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