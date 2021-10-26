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Отбор ЧМ-2023. Женская сборная Украины пропустила 6 сухих голов от Испании

Женский футбол
(1 голосов)

Испанки явно сильнее

Отбор ЧМ-2023. Женская сборная Украины пропустила 6 сухих голов от Испании

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Во втором матче квалификации ЧМ-2023 женская сборная Украины в Ковалевке принимала команду Испании.

Пять дней назад на этом же стадионе команда Натальи Зинченко разгромила Фарерские острова (4:0), однако сегодня фавориткам группы испанкам, которые победили в своих 13 последних поединках с общим счетом 70:0, ничего противопоставить не смогла.

В итоге, поединок закончился со счетом 0:6 в пользу гостьей, класс испанок просто явно выше наших девушек.

Таким образом, после двух матчей у сборной Украины 3 очка и в ноябрьских поединках украинки сыграют против Шотландии и Венгрии на выезде.

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Украина - Испания - 0:6 (0:2)

Голы: Путельяс (9), Сарриеги Исаса (33, 82), Эйсагирре (68), Апанащенко (84, автогол), Редондо (90+2).

Украина: Санина, Корсун, Кравец, Апанащенко (к), Шматко, Басанская (Петрик, 89), Бойченко (Кунина, 72), Панцулая (Хаванская, 72), Химич, Овдийчук (Кравчук, 89), Козлова (Шевчук, 82).

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В статье: Женская сборная Украины по футболу
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