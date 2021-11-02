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Определено место проведения матча отбора ЧМ-2023 женских сборных Венгрии и Украины

Женский футбол
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Встреча состоится в конце ноября

Определено место проведения матча отбора ЧМ-2023 женских сборных Венгрии и Украины

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Стало известно, где женская сборная Украины проведет свой четвертый матч отборочного турнира ЧМ-2023.

30 ноября подопечные Натальи Зинченко сыграют против Венгрии в Кишварде на стадионе "Варкерт" (время начала поединка определится позже), сообщает официальный сайт УЕФА.

Напомним, что следующую встречу, 26 ноября, украинская команда проведет с Шотландией в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Начало - в 21:35 по киевскому времени.

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В статье: Женская сборная Украины по футболу
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Источник:
УАФ

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