Определено место проведения матча отбора ЧМ-2023 женских сборных Венгрии и Украины
Встреча состоится в конце ноября
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Стало известно, где женская сборная Украины проведет свой четвертый матч отборочного турнира ЧМ-2023.
30 ноября подопечные Натальи Зинченко сыграют против Венгрии в Кишварде на стадионе "Варкерт" (время начала поединка определится позже), сообщает официальный сайт УЕФА.
Напомним, что следующую встречу, 26 ноября, украинская команда проведет с Шотландией в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Начало - в 21:35 по киевскому времени.
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Источник:УАФ
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