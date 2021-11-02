Определено место проведения матча отбора ЧМ-2023 женских сборных Венгрии и Украины

Стало известно, где женская сборная Украины проведет свой четвертый матч отборочного турнира ЧМ-2023.

30 ноября подопечные Натальи Зинченко сыграют против Венгрии в Кишварде на стадионе "Варкерт" (время начала поединка определится позже), сообщает официальный сайт УЕФА.

Напомним, что следующую встречу, 26 ноября, украинская команда проведет с Шотландией в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Начало - в 21:35 по киевскому времени.