Не дожали исландок. Жилстрой-1 заработал первое очко в группе женской ЛЧ

Харьковский Жилстрой-1 провел свой третий матч в группе женской Лиги чемпионов.

После поражений от Реала (0:1) и ПСЖ (0:5) сегодня харьковчанам противостоял равный соперник, исландский Брейдаблик, и данный факт позвлял рассчитывать нашей команде не только на очки, но и на победу.

Ну и как оказалось, предматчевые прогнозы оправдывались по игре, вот только результат можно было ожидать и лучший.

Харьковчанки владели преимуществом, как в первом, так и во втором тайме, создали больше моментов, вот только с реализацией дела подкачали.

Украинская команда имела пару-тройку очень хороших моментов, но забить, к сожалению, при всем насчитанном xG, так и не смогла.

Также отметим, что исландки не сказать, что уступали в борьбе, но играли вторым номером, ища счастье в контратаках и ошибках соперниц и пару своих моментов тоже создали. Впрочем, и против ничьей гости, как кажется, ничего не имели, которую, в итоге, и отстояли.

18 ноября Жилстрой-1 сыграет с Брейдабликом уже в Исландии, и там будет, как кажется, совершенно другая игра. Зеркально другая. И где играть против хозяев будет намного тяжелее.

Жилстрой-1 – Брейдаблик 0:0

Предупреждения: А. Арнадоттир (35), Цимер (60), Альбертсдоттир (62), Басанская (72), Шматко (79)

Жилстрой-1: Яман, Басанская, Шматко, Алексанян, Шевчук (Анна Воронина, 86), Кочнева (Спасоевич, 86), Апанащенко, Петрик, Бойченко, Садыкоглу, Овдийчук.

Брейдаблик: Иварсдоттир, Халльдоурсдоттир, Лиллиардоттир, К. Арнадоттир, А. Арнадоттир, Томасдоттир, Магнусдоттир, Цимер (В. Кристьянсдоттир, 91), Альбертсдоттир, Антонсдоттир (Георгсдоттир, 84), Сигюргейрсдоттир (Сорее, 46).