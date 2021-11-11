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Футболистка Шахтера Денищич: Гендерная пристрастность относительно женского футбола - это больной вопрос

Женский футбол
(1 голосов)

В украинском женском футболе есть свои проблемы

Футболистка Шахтера Денищич: Гендерная пристрастность относительно женского футбола - это больной вопрос

shakhtar.com

Новина українською

Голкипер женской команды "Шахтера" Мария Денищич ответила на вопрос о том, как часто сталкивается с моментами, когда не все воспринимают девушек на футбольном поле серьезно.

"Это больной вопрос. Достаточно часто я это слышала, очень часто я это слышу даже сейчас. К сожалению, есть гендерная пристрастность относительно женского футбола. Но общими усилиями с "Шахтером" и другими клубами мы докажем, что женский футбол совсем не уступает в уровне мужскому.

Если взять в целом женский футбол в Украине, то не хватает инфраструктуры и финансового обеспечения со стороны спонсоров и инвесторов", – сказала Денищич.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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octavi4 (Warszawa)
11.11.2021 в 01:42
А в чем именно не уступает?
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