Футболистка Шахтера Денищич: Гендерная пристрастность относительно женского футбола - это больной вопрос
В украинском женском футболе есть свои проблемы
shakhtar.com
Голкипер женской команды "
"Это больной вопрос. Достаточно часто я это слышала, очень часто я это слышу даже сейчас. К сожалению, есть гендерная пристрастность относительно женского футбола. Но общими усилиями с "Шахтером" и другими клубами мы докажем, что женский футбол совсем не уступает в уровне мужскому.
Если взять в целом женский футбол в Украине, то не хватает инфраструктуры и финансового обеспечения со стороны спонсоров и инвесторов", – сказала Денищич.
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