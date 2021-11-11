Футболистка Шахтера Денищич: Гендерная пристрастность относительно женского футбола - это больной вопрос

Голкипер женской команды " Шахтера " Мария Денищич ответила на вопрос о том, как часто сталкивается с моментами, когда не все воспринимают девушек на футбольном поле серьезно.

"Это больной вопрос. Достаточно часто я это слышала, очень часто я это слышу даже сейчас. К сожалению, есть гендерная пристрастность относительно женского футбола. Но общими усилиями с "Шахтером" и другими клубами мы докажем, что женский футбол совсем не уступает в уровне мужскому.

Если взять в целом женский футбол в Украине, то не хватает инфраструктуры и финансового обеспечения со стороны спонсоров и инвесторов", – сказала Денищич.