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Экс-наставник женской команды Барсы дал согласие возглавить сборную Украины

Женский футбол
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Наталья Зинченко покинула свой пост

Экс-наставник женской команды Барсы дал согласие возглавить сборную Украины

Фейсбук Андрея Павелко

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что провел переговоры с бывшим главным тренером женской команды каталонской "Барселоны" Луисом Кортесом.

Испанский наставик дал согласие возглавить женскую национальную сборную Украины. Теперь решение за исполкомом УАФ, который соберется 17-го ноября. В случае успешного решения в тренерский штаб войдут два испанских помощника.

Кортес и его команда также будут работать над развитием украинского женского футбола.

Луис возглавлял "Барсу" с 2019 по 2021 год и привел "сине-гранатовых" к двум победам в чемпионате Испании, завоевал два Кубка Испании и Суперкубок Испании. А также в прошлом сезоне победил в Лиге чемпионов - за что был признан лучшим тренером года среди женских команд по версии УЕФА в 2021 году.

В свою очередь пост главного тренера покинула Наталья Зинченко - украинка работала со сборной три года.

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В статье: Барселона Андрей Павелко УАФ
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