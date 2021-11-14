Экс-наставник женской команды Барсы дал согласие возглавить сборную Украины
Наталья Зинченко покинула свой пост
Фейсбук Андрея Павелко
Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что провел переговоры с бывшим главным тренером женской команды каталонской "Барселоны" Луисом Кортесом.
Испанский наставик дал согласие возглавить женскую национальную сборную Украины. Теперь решение за исполкомом УАФ, который соберется 17-го ноября. В случае успешного решения в тренерский штаб войдут два испанских помощника.
Кортес и его команда также будут работать над развитием украинского женского футбола.
Луис возглавлял "Барсу" с 2019 по 2021 год и привел "сине-гранатовых" к двум победам в чемпионате Испании, завоевал два Кубка Испании и Суперкубок Испании. А также в прошлом сезоне победил в Лиге чемпионов - за что был признан лучшим тренером года среди женских команд по версии УЕФА в 2021 году.
В свою очередь пост главного тренера покинула Наталья Зинченко - украинка работала со сборной три года.
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