Официально: Экс-наставник женской команды Барселоны возглавил сборную Украины

Исполком УАФ утвердил главным тренером женской сборной Украины испанского специалиста, экс-тренера женской команды "Барселоны" Луиса Кортеса, который заменил на данном посту Наталью Зинченко.

Данное решение прокомментировал президент УАФ, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко:

"Благодаря этому, наши футболистки сборной и женских клубных команд получат возможность перенять лучший европейский опыт. Ведь Луис вместе с двумя помощниками из Испании готовы не только тренировать сборную, но и делиться своими знаниями по развитию женского футбола, которые успешно реализовали в Каталонии. Приглашение специалиста такого уровня как Луис Кортес станет хорошим вкладом в нашу стратегию развития женского футбола в Украине".

Также высказался и сам Кортес:

"Благодарен УАФ за веру в меня! Я готов в своей работе помогать не только национальной женской сборной, но использовать свой опыт и знания для развития женского футбола в Украине в целом. Прекрасно осознаю, насколько это направление важно для руководства ассоциации и украинского футбольного сообщества в целом, и буду иметь честь приобщиться к его развитию".

Луис возглавлял "Барсу" с 2019 по 2021 год и привел "сине-гранатовых" к двум победам в чемпионате Испании, завоевал два Кубка Испании и Суперкубок Испании. Также в прошлом сезоне победил в Лиге чемпионов - за что был признан лучшим тренером года среди женских команд по версии УЕФА в 2021 году.