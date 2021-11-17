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Официально: Экс-наставник женской команды Барселоны возглавил сборную Украины

Женский футбол
(1 голосов)

Луис Кортес будет развивать украинский футбол

Официально: Экс-наставник женской команды Барселоны возглавил сборную Украины

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Исполком УАФ утвердил главным тренером женской сборной Украины испанского специалиста, экс-тренера женской команды "Барселоны" Луиса Кортеса, который заменил на данном посту Наталью Зинченко.

Данное решение прокомментировал президент УАФ, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко:

"Благодаря этому, наши футболистки сборной и женских клубных команд получат возможность перенять лучший европейский опыт. Ведь Луис вместе с двумя помощниками из Испании готовы не только тренировать сборную, но и делиться своими знаниями по развитию женского футбола, которые успешно реализовали в Каталонии. Приглашение специалиста такого уровня как Луис Кортес станет хорошим вкладом в нашу стратегию развития женского футбола в Украине".

Также высказался и сам Кортес:

"Благодарен УАФ за веру в меня! Я готов в своей работе помогать не только национальной женской сборной, но использовать свой опыт и знания для развития женского футбола в Украине в целом. Прекрасно осознаю, насколько это направление важно для руководства ассоциации и украинского футбольного сообщества в целом, и буду иметь честь приобщиться к его развитию".

Луис возглавлял "Барсу" с 2019 по 2021 год и привел "сине-гранатовых" к двум победам в чемпионате Испании, завоевал два Кубка Испании и Суперкубок Испании. Также в прошлом сезоне победил в Лиге чемпионов - за что был признан лучшим тренером года среди женских команд по версии УЕФА в 2021 году.

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В статье: Женская сборная Украины по футболу Луис Кортес
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Maximum (Торонто)
17.11.2021 в 23:50
Очень успешный тренер для женской сборной, 2 чемпионства подряд в Испании и победа в ЛЧ в прошлом году, даже не верится
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Лекарь (село Дарница)
17.11.2021 в 23:33
Очень серьезное назначение. Дефки должны оценить
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