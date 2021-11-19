Гол Овдийчук из Жилстроя-1 признан лучшим голом недели в женской ЛЧ - ВИДЕО
Положила хорошо
instagram.com/wfczh1
В четверг, 18 ноября, в рамках женской Лиги чемпионов
Второй гол украинской команды забили Ольга Овдийчук.
В итоге, этот гол украинский был признан УЕФА лучшим голом 4-го тура Лиги чемпионов.
Напомним, что это первая победа Жилстроя-1 на групповом этапе ЛЧ нынешнего сезона.
????⚽️ Your matchday 4 #UWCL Goal of the Week winner...— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) November 19, 2021
???????? Olha Ovdiychuk ????@Heineken | #UWCLGOTW pic.twitter.com/XIjGHXqvT7
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Цыганков мог перейти в топ-клуб чемпионата Испании
- Пока есть время. Артем Беседин обвенчался со своей второй половинкой. ФОТО
- Черноморец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 ноября 2021
- Наталья Зинченко покинула пост главного тренера женской сборной Украины
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.11.2021 в 19:54
Ответить
0
0
KadimXa (Харьков)
19.11.2021 в 19:39
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
загрузка...