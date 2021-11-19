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Гол Овдийчук из Жилстроя-1 признан лучшим голом недели в женской ЛЧ - ВИДЕО

Женский футбол
Обновлено
(2 голосов)

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Гол Овдийчук из Жилстроя-1 признан лучшим голом недели в женской ЛЧ - ВИДЕО

instagram.com/wfczh1

Новина українською

В четверг, 18 ноября, в рамках женской Лиги чемпионов Жилстрой-1 в гостях обыграл исландский Брейдаблик (2:0).

Второй гол украинской команды забили Ольга Овдийчук.

В итоге, этот гол украинский был признан УЕФА лучшим голом 4-го тура Лиги чемпионов.

Напомним, что это первая победа Жилстроя-1 на групповом этапе ЛЧ нынешнего сезона.

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В статье: Жилстрой-1 (Харьков)
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.11.2021 в 19:54
Умничка, дзюндзюрочка)))
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KadimXa (Харьков)
19.11.2021 в 19:39
Молодец
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