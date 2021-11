Гол Овдийчук из Жилстроя-1 признан лучшим голом недели в женской ЛЧ - ВИДЕО

В четверг, 18 ноября, в рамках женской Лиги чемпионов Жилстрой-1 в гостях обыграл исландский Брейдаблик (2:0) .

Второй гол украинской команды забили Ольга Овдийчук.

В итоге, этот гол украинский был признан УЕФА лучшим голом 4-го тура Лиги чемпионов.

Напомним, что это первая победа Жилстроя-1 на групповом этапе ЛЧ нынешнего сезона.

????⚽️ Your matchday 4 #UWCL Goal of the Week winner...



???????? Olha Ovdiychuk ????@Heineken | #UWCLGOTW pic.twitter.com/XIjGHXqvT7