Кортес: Надеюсь помочь Украине усилить позиции в женском футболе

В понедельник, 22 ноября, новый главный тренер женской сборной Украины Луис Кортес провел первую тренировку национальной команды, которая продлилась полтора часа, сообщает УАФ.

Перед дебютными играми испанский специалист рассказал о том, почему принял решение подписать контракт с УАФ, а также поделился своими планами на ближайшее будущее.

— Луис, в прошлом сезоне вы взяли требл с "Барселоной", выиграв все возможные трофеи в Испании и Европе, а сейчас беретесь за работу главного тренера женской сборной Украины. Что заставило вас принять этот вызов?

— Время, проведенное в "Барселоне", было особенным для меня. Мы провели отличную работу, выиграли много трофеев. Такие моменты никогда не забываются и остаются с тобой на всю жизнь. Но я решил завершить этот этап. Тренер должен понимать, когда пора уходить и немного отдохнуть от работы.

После моей четырехмесячной паузы, президент УАФ Андрей Павелко обратился ко мне и сказал, что ассоциация заинтересована во мне в качестве главного тренера женской сборной Украины. А также по внедрению программы развития женского футбола в стране. Я сказал "да", ведь это очень амбициозный проект. Надеюсь помочь Украине усилить позиции в женском футболе в последующие годы.

— Какие цели поставило перед вами руководство УАФ?

— Укрепить женский футбол Украины, причем это касается не только первой, но и женских команд. Мы стремимся воспитать новое поколение молодых футболисток. А еще мы будем пытаться вывести эту команду на новый уровень, чтобы показывать хороший футбол, с кем бы девушки не играли.

— Каковы ваши первые впечатления от команды и игроков, вызванных на тренировочный сбор в преддверии двух следующих матчей в отборе ЧМ-2023?

— Мы проделали большой объем работы в последние несколько недель, просмотрев много матчей с участием команды, а также футболисток в их клубах.

Думаю, что уровень этой команды достаточно хороший. Даже лучше, чем девушки сами думают или кто-то другой так считает. Но мы должны помочь им в развитии, вывести их на новый уровень, чтобы в предстоящих матчах мы смогли увидеть лучшие версии этих исполнительниц.

— Какие первые шаги вы хотите сделать в работе с женской сборной Украины?

— Первый шаг — представить новые концепции или даже новые пути ведения игры. Это идеи, которые близки мне и моему тренерскому штабу. Еще один не менее важный шаг – укрепить веру девушек в самих себя. Они должны играть спокойно и уверенно. Мы не собираемся на них давить по поводу грядущих матчей, ведь у нас есть всего четыре дня на подготовку. Но мы собираемся помочь им быть увереннее в себе, чтобы их игра становилась все лучше. Возможно, не в ближайшие четыре дня, но, уверен, эффект будет уже через месяц.

— Женская сборная Украины проведет два сверхважных выездных матча в отборе ЧМ-2023 с командами Шотландии и Венгрии. Что вы ожидаете от своих подопечных в этих играх?

— Мы понимаем, какие ответственные матчи нас ждут. Мы знаем, насколько важно получить результат в этих играх. Но я всегда говорю, что результат – это следствие большой работы в правильном направлении. Я сказал команде, что ее ждет тяжелый труд, который позволит двигаться по правильному пути. Если мы это сделаем, то у нас будет гораздо больше возможностей выигрывать. Это наша главная идея. И мы начинаем работать прямо сейчас, – сказал Кортес.