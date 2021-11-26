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Не дотерпели 1,5 минуты. Женская сборная Украины увозит ничью из Шотландии

Женский футбол
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1:1 и пропущенный гол в компенсированное время

Не дотерпели 1,5 минуты. Женская сборная Украины увозит ничью из Шотландии

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Женская сборная Украины провела свой первый матч под руководством нового главного тренера – известного испанского специалиста Луиса Кортеса. В рамках отбора к ЧМ-2023 украинки в Глазго сыграли против Шотландии.

Начало первого тайма осталось за хозяйками поля – шотландки много и активно играли в атаку, стараясь забить быстрый гол, но украинки в эти минуты выстояли.

Ближе к середине тайма гостьи отодвинули игру, и более того – забили гол. На 22-й минуте Петрик разрезной передачей вывела Кравчук один на один, и Роксолана первым же касанием отправила мяч в ворота!

Этот гол охладил пыл хозяек, и до перерыва они особо ничего опасного не создали.

Во втором тайме сборная Шотландии снова стала наседать. Особенно непросто нашей команде пришлось в последнюю пятнадцатиминутку, когда хозяйки устроили приличный штурм – украинки во главе с голкипером Дариной Бондарчук, которая сделал пару отличных сейвов, долго сохраняли свои ворота, но все-таки не дотерпели. Уже в компенсированное время после навеса с фланга и удара футболистки гостей мяч рикошетом от Петряк дезориентировал кипера и оказался в воротах.

1:1, пожалуй, при игровом преимуществе шотландок, не такой уж и плозхой результат, но ведь могли наши девушки рассчитывать и на большее.

В любом случае, вся борьба за второе место в группе (немки безусловные фаворитки) еще впереди.

Шотландия – Украина 1:1

Голы: Петряк (90+3, аг) - Кравчук (22)

Шотландия: Александер, Артур, Битти (Ховарт, 46), Корси, Бойл, Уир, Грэм (Росс, 69), Катберт, Эванс, Харрисон, Гримшоу (Клелланд, 78).

Украина: Бондарчук, Басанская, Корсун, Шматко, Химич, Калинина (Китаева, 68), Апанащенко, Петрик, Андрухив (Шевчук, 56), Овдийчук (Кунина, 69), Кравчук (Малахова, 90).

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В статье: Женская сборная Украины по футболу
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