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Кортес: Хотел бы внедрить ДНК Барселоны в женскую сборную Украины

Женский футбол
(1 голосов)

Специалист рассказал о целях в национальной команде

Кортес: Хотел бы внедрить ДНК Барселоны в женскую сборную Украины

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Главный тренер женской сборной Украины Луис Кортес рассказал о своей адаптации в национальной команде.

"Язык сейчас является определяющим фактором, но он поможет нам расти. Некоторые игроки говорят на русском, другие – на украинском, но большинство персонала и большинство футболисток говорят на английском, мы так общаемся. Я уже привык говорить на английском с иностранцами в "Барселоне", так что это не проблема.

Я бы хотел добавить ДНК "Барсы" сборной Украины, но это правда, что для этого должны быть определенные игроки. У меня как у тренера есть идеи, которые сложно изменить. Мы будем адаптироваться к тому, что есть, нам нужно найти баланс. Мы не собираемся быть "Барсой", но мы можем немного развить их представление о футболе, чтобы все мы получали больше удовольствия и чтобы это приблизило нас к победам.

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В краткосрочной перспективе нет ничего конкретного, потому что они осознают, что находятся в момент изменения и эволюции. УАФ хочет провести Евро-2025, и в спортивном плане цель будет состоять в том, чтобы пройти квалификацию на этот турнир, независимо от того, являемся мы хозяевами или нет.

Украина была только в финальной фазе одного чемпионата – Евро-2009. Поэтому, если выйдем на Евро, это будет суперуспех. Сейчас мы находимся в середине квалификации к чемпионату мира, хотя это сложно, так как уже сыграно несколько игр", – сказал Кортес в интервью Marca.

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В статье: Женская сборная Украины по футболу Луис Кортес
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
30.11.2021 в 14:06
Прямым впрыском ? :)
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