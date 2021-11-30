Кортес: Хотел бы внедрить ДНК Барселоны в женскую сборную Украины

Главный тренер женской сборной Украины Луис Кортес рассказал о своей адаптации в национальной команде.

"Язык сейчас является определяющим фактором, но он поможет нам расти. Некоторые игроки говорят на русском, другие – на украинском, но большинство персонала и большинство футболисток говорят на английском, мы так общаемся. Я уже привык говорить на английском с иностранцами в "Барселоне", так что это не проблема.

Я бы хотел добавить ДНК "Барсы" сборной Украины, но это правда, что для этого должны быть определенные игроки. У меня как у тренера есть идеи, которые сложно изменить. Мы будем адаптироваться к тому, что есть, нам нужно найти баланс. Мы не собираемся быть "Барсой", но мы можем немного развить их представление о футболе, чтобы все мы получали больше удовольствия и чтобы это приблизило нас к победам.