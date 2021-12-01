Кортес: Если бы Венгрия не забила четвертый гол, мы сравняли бы счет, а может и выиграли

Главный тренер женской сборной Украины Луис Кортес прокомментировал поражение в выездном матче отбора ЧМ-2023 с командой Венгрии (2:4).

— У сборной Шотландии было немало возможностей, но забила лишь один раз, а команда Венгрии реализовала все свои удары по воротам. Вчера удача отвернулась от ваших подопечных?

— На самом деле Венгрия забила даже больше мячей, чем нанесла удары — четыре гола из трех попыток. Поэтому действительно Украине откровенно не повезло в этой игре. Но в первом тайме девушки допустили ряд ошибок, которые мы не можем в дальнейшем повторять, если хотим быть большой командой.

— Ранние пропущенные мячи стали причиной того, что команда потеряла уверенность в своих силах и фактически проиграла еще в первом тайме матч?

– Да, вы не ожидаете, что будете проигрывать уже на 2-й минуте. Команде было сложно вернуться в игру в течение всего первого тайма. Но в перерыве мы внесли некоторые коррективы и второй тайм уже был совсем другим.

Что мы должны вынести из этого поединка, так это то, что нужно начинать игру с более высоким уровнем концентрации независимо от уровня соперников.

– Что вы сказали команде в перерыве? Как мотивировать сборную, которая уступает три мяча в матче, в котором ее устраивала только победа?

— Сказал, что девушки могут играть гораздо лучше и что им не стоит думать о трех забитых мячах. Нужно думать о том, чтобы забить один гол. Только после этого думать о втором. Только так можно выиграть даже проигравший матч. На самом деле мы были очень близки к нашей цели. Если бы Венгрия не забила четвертый гол, мы сравняли бы счет, а возможно, и выиграли матч. У нас ведь было немало шансов забить.

— Думаете, сборная Украины действительно могла сделать камбек и спасти игру после 0:3?

– Конечно! Динамика матча указывала на то, что мы могли рассчитывать как минимум на ничью. И даже выиграть! Думаю, это чувствовали и наши футболистки, и венгерские игроки. Даже несмотря на четвертый пропущенный мяч, у девушек было еще две явные голевые возможности перед финальным свистком.

— Прокомментируйте замены, которые вы сделали в течение игры. В частности, Андрухова вышла во втором тайме и сделала две голевые передачи. Не поздним ли было ее появление на футбольном поле?

— Когда мы готовим план на матч, то продумываем все события, которые могут произойти в течение 90 минут. Я был уверен, что в этой игре Вероника могла дать команде больше именно во втором тайме. Когда у соперниц осталось уже не так много сил из-за активной работы наших вингеров.

— Как вы теперь оцениваете шансы сборной Украины в квалификации ЧМ-2023 после неудачи в Кишварде? По силам ли команде еще соревноваться за второе место, которое позволит выйти в плей-офф?

— Мы должны смотреть на вещи реально, ведь после этого попасть на чемпионат мира будет сверхсложной задачей. Но мы знали о непростом вызове еще перед этими двумя матчами.

Это был только наш первый тренировочный сбор. Теперь у нас будет время, чтобы улучшить командную игру и сделать каждую из игроков индивидуально сильнее, чтобы в дальнейшем мы становились все более конкурентоспособными. Это наша главная цель, и мы будем к ней направляться, – сказал Кортес.