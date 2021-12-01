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СМИ: Новый тренер женской сборной Украины получает более высокую зарплату, чем Петраков

Женский футбол
Обновлено
(1 голосов)

Футболистки сыграли уже два матча под руководством Луиса Кортеса

СМИ: Новый тренер женской сборной Украины получает более высокую зарплату, чем Петраков

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Женская сборная Украины не совсем удачно провела первые матчи под руководством нового главного тренера - испанца Луиса Кортеса. Сначала наши футболистки в отборочном цикле чемпионата мира сыграли вничью с шотландками (1:1), а затем уступили венгеркам (2:4).

Испанского специалиста приглашали в Украину создать боеспособную сборную с прицелом успешного выступления в финальной части чемпионата Европы 2025 года, заявку на проведение которого Украина уже подала.

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По данным Meta-ratings.com.ua, зарплата Кортеса в сборной Украины - в пределах 17 тысяч евро в месяц. При этом у главного тренера национальной сборной Украины Александра Петракова оклад около 220 тысяч гривен в месяц (плюс бонусы), что по текущему курсу примерно равно 7 тысячам евро.

Напомним, что женская сборная Украины в своей группе отборочного цикла чемпионата мира пока занимает четвертое места, набрав четыре очка и имея игру в запасе.

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В статье: Женская сборная Украины по футболу Луис Кортес
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Источник:
Meta-Ratings

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Комментарии (3)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
01.12.2021 в 15:06
так это же иностранец !!! (Иностр Ан Ец)
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MaximSK (Киев)
01.12.2021 в 14:44
Думаю надо поднять зарплату Петракову хотя бы до 20 тысяч Евро в месяц, а то это будет выглядит унижением.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2021 в 14:07
Згоден тренувати жіночу збірну з а 10 тис.євро. З такими ж наслідками.
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