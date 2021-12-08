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Жилстрой-1 - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча женской ЛЧ

Женский футбол
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Прямая трансляция матча

Жилстрой-1 - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча женской ЛЧ

psg.fr

Новина українською

Сегодня харьковский Жилстрой-1 в матче 5-го тура группового раунда женской Лиги чемпионов в Харькове сыграет с ПСЖ.

Поединок начнется в 19:45. Видеотрансляция данного матча доступна чуть ниже.

Напомним, что ПСЖ уже вышел в следующий раунд, в то время как украинкам нужно побеждать и также желательно рассчитывать на осечку Реала в параллельном матче.

Во 2-м туре в Париже украинки разгромно уступили ПСЖ 0:5.

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В статье: Жилстрой-1 (женщины) (Харьков) Пари Сен-Жермен (Париж)
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