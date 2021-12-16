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Реал - Жилстрой-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча женской Лиги чемпионов

Женский футбол
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Прямая трансляция матча

Реал - Жилстрой-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча женской Лиги чемпионов

Real Madrid C.F.

Новина українською

Сегодня харьковский Жилстрой-1 в матче 6-го тура группового раунда женской Лиги чемпионов на выезде сыграет против Реала.

Поединок начнется в 19:45. Видеотрансляция данного матча доступна чуть ниже.

Напомним, что ПСЖ и Реал уже вышли в плей-офф турнира (с первого и второго места соответственно), в то время как Жилстрой-1 финиширует третьим.

В первом матче соперниц в Харькове минимальную победу одержали испанки.

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В статье: Реал (Мадрид) Жилстрой-1 (женщины) (Харьков)
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