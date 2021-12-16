Реал - Жилстрой-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча женской Лиги чемпионов
Прямая трансляция матча
Real Madrid C.F.
Сегодня харьковский Жилстрой-1 в матче 6-го тура группового раунда женской Лиги чемпионов на выезде сыграет против Реала.
Поединок начнется в 19:45. Видеотрансляция данного матча доступна чуть ниже.
Напомним, что ПСЖ и Реал уже вышли в плей-офф турнира (с первого и второго места соответственно), в то время как Жилстрой-1 финиширует третьим.
В первом матче соперниц в Харькове
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Веселый Черноморец, эмоции Миная и слабые трансферы Ингульца. Что говорить об аутсайдерах УПЛ по итогам полугодия
- "Что за легенда!". Зинченко отреагировал на завершение карьеры Серхио Агуэро
- Кун завершил карьеру, Арсенал в топ-4, лёгкий жребий Шахтёра. Главные новости за 15 декабря
- УАФ назвала дату жеребьёвки 1/4 финала Кубка Украины
- Даша Савина хвастается идеальной фигурой в купальнике на Мальдивах. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная подруга автора автогола Дженоа в матче с Сампдорией. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...