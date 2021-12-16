Реал - Жилстрой-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча женской Лиги чемпионов

Сегодня харьковский Жилстрой-1 в матче 6-го тура группового раунда женской Лиги чемпионов на выезде сыграет против Реала.

Поединок начнется в 19:45. Видеотрансляция данного матча доступна чуть ниже.

Напомним, что ПСЖ и Реал уже вышли в плей-офф турнира (с первого и второго места соответственно), в то время как Жилстрой-1 финиширует третьим.