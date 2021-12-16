Жилстрой-1 завершил выступление в женской ЛЧ поражением от Реала

В четверг, 16 декабря, харьковский Жилстрой-1 сыграл свою заключительный матч в женской Лиге В матче 6-го тура группового раунда харьковчанки на выезде играли с Реалом.

Матч не нес особой турнирной нагрузки ни для одной из команд (Реал выходил в плей-фф, а Жилстрой-1 оставался третьим), однако товарищеским он явно не был.

Украинки очень активно начали, старались высоко прессинговать, чего испанки явно не ожидали. Жилстрой-1 благодаря этому прессингу сделал пару интересных подходов, вот только забить не сумел.

Отбившись, Реал перевёл матч в центр поля, а затем и на половину поля гостей и забил после навеса с фланга, удара головой и добивания.

А под занавес тайма преимущество испанской команды воплотилось во второй забитый гол после интересного розыгрыша штрафного и удара метров с 20-ти.

Второй тайм уже прошел при ощутимом преимуществе хозяек поля. Особенно это было заметно в концовке матча, когда украинки откровенно подустали, а Реал добавил третий гол. 3:0.

По итогам группы – ПСЖ и Реал в пле-офф, Жилстрой-1 занимает третье место, обойдя исландский Брейдаблик.

Вполне достойный результат, если учесть, что в группу Жилстрой-1 пробивался еще и через сито квалификации.

Конечно, тягаться с европейскими грандами женского футбола мы пока не можем, но уже не только пробиваемся в группу, но и не выглядим там откровенными статистами.

Прогресс заметен, но и также заметно, что еще есть очень много куда расти.

Реал - Жилстрой-1 3:0.

Голы: Петер, 19, Орос, 41, Эстер, 90+2.

Предупреждения: Басанская, 40, Петрик, 80.

Реал: М. Родригес - Роблес, Петер, Гальвес (Флорентино, 46), Корредера - Кардона (Л. Наварро, 57), Абильейра, Орос (Каси, 71), Мьоллер (дель Кастильо, 71) - Аслани (Эстер, 46), Н. Гарсия.

Жилстрой-1: Свидунович - Алексанян (Купяк, 89), Любовь Шматко, Анастасия Воронина, Басанская - Бойченко, Апанащенко (Хаванская 75), Петрик, Шевчук ( Биргюль Садыкоглу, 68) - Овдийчук, Анна Воронина (Кочнева, 68).