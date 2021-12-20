Гол украинки претендует на звание лучшего в групповом этапе женской ЛЧ
Ольга Овдийчук отметилась красивым мячом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УЕФА предлагает болельщикам выбрать лучший гол группового этапа в рамках женской Лиги чемпионов сезона-2021/22.
На звание лучшего претендует гол футболистки "Жилстрой-1" Ольги Овдийчук в ворота "Брейдаблик" (2:0).
Конкурентками украинки являются Саманта Керр из "Челси" (в ворота "Вольфсбург" 3:3), Каролайн Мёллер из "Реал Мадрид"(в ворота "Брейдаблик" 5:0), Стефани Кэтли из "Арсенала" (в ворота "Кеге" 5:1), Фридолина Рольфё из "Барселоны" (в ворота "Арсенала" 4:0) и Лике Мартенс ("Барселона", в ворота "Кеге" 5:0).
Проголосовать и поддержать Ольгу Овдийчук можно на официальном сайте УЕФА.
Отметим, что "Жилстрой-1" занял третье место в группе B и завершил выступление в Лиге чемпионов.
???????? ???????? ???????????????? ????????????— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) December 20, 2021
Some absolute belters… which one was YOUR #UWCL Goal of the Group Stage? ⤵️@Heineken | #UWCLGOTGS
Популярное сейчас
- Ингулец может арендовать нескольких игроков Динамо - СМИ
- Тренер Колоса подтвердил, что капитан ковалевцев завершил карьеру
- Защитником сборной Украины интересуются клубы Бундеслиги и MLS
- Реал - Жилстрой-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча женской Лиги чемпионов
- Мальдивы? Не слышали! Бущан с Федецкий и экс-динамовцами отправился за зимнюю охоту. ФОТО
- Даша Савина хвастается идеальной фигурой в купальнике на Мальдивах. ФОТО