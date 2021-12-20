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Гол украинки претендует на звание лучшего в групповом этапе женской ЛЧ

Женский футбол
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Ольга Овдийчук отметилась красивым мячом

Гол украинки претендует на звание лучшего в групповом этапе женской ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба УЕФА предлагает болельщикам выбрать лучший гол группового этапа в рамках женской Лиги чемпионов сезона-2021/22.

На звание лучшего претендует гол футболистки "Жилстрой-1" Ольги Овдийчук в ворота "Брейдаблик" (2:0).

Конкурентками украинки являются Саманта Керр из "Челси" (в ворота "Вольфсбург" 3:3), Каролайн Мёллер из "Реал Мадрид"(в ворота "Брейдаблик" 5:0), Стефани Кэтли из "Арсенала" (в ворота "Кеге" 5:1), Фридолина Рольфё из "Барселоны" (в ворота "Арсенала" 4:0) и Лике Мартенс ("Барселона", в ворота "Кеге" 5:0).

Проголосовать и поддержать Ольгу Овдийчук можно на официальном сайте УЕФА.

Отметим, что "Жилстрой-1" занял третье место в группе B и завершил выступление в Лиге чемпионов.

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В статье: Жилстрой-1 (женщины) (Харьков) Ольга Овдийчук
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Источник:
УЕФА

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