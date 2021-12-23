Гол Овдийчук из Жилстроя-1 признан лучшим голом группового этапа женской ЛЧ - ВИДЕО
Гол-красавец!
instagram.com/olga_ovdiychuk
УЕФА подвел итоги голосования на лучший гол группового этапа в рамках женской Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Первое место в опросе заняла футболистка харьковского "Жилстроя-1" Ольга Овдийчук, который она забила в ворота исландского "Брейдаблика" (2:0).
Отметим, что "Жилстрой-1" занял третье место в группе B и завершил выступление в Лиге чемпионов.
Your #UWCL ???????????????? ???????? ???????????? ???????????????????? ???????????????????? ????????????????????????: Olha Ovdiychuk ????????????— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) December 23, 2021
????1️⃣ Olha Ovdiychuk
????2️⃣ @liekemartens1
????3️⃣ @FridolinaRolfo
????4️⃣ @stephcatley
????5️⃣ @samkerr1
????6️⃣ @CarolineMoller7@Heineken | #UWCLGOTGS
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