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Гол Овдийчук из Жилстроя-1 признан лучшим голом группового этапа женской ЛЧ - ВИДЕО

Женский футбол
Обновлено
(1 голосов)

Гол-красавец!

Гол Овдийчук из Жилстроя-1 признан лучшим голом группового этапа женской ЛЧ - ВИДЕО

instagram.com/olga_ovdiychuk

Новина українською

УЕФА подвел итоги голосования на лучший гол группового этапа в рамках женской Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Первое место в опросе заняла футболистка харьковского "Жилстроя-1" Ольга Овдийчук, который она забила в ворота исландского "Брейдаблика" (2:0).

Читайте такжеВпервые в истории Украины. Жилстрой-1 побеждает в группе женской Лиги чемпионов

Отметим, что "Жилстрой-1" занял третье место в группе B и завершил выступление в Лиге чемпионов.

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В статье: Жилстрой-1 (женщины) (Харьков) Ольга Овдийчук
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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkiv)
23.12.2021 в 22:44
Так тримати, Олю! І житлобудівкам теж побільше перемог в новому році!
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