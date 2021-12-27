Женская команда Шахтера ушла в отпуск

В субботу,25 декабря женская команда "Шахтера" провела последнюю тренировку в году.

Перед этим команда провела десятидневный тренировочный сбор, который посвящался силовой работе в спортивном зале. Заключительная тренировка длилась один час. Она включала в себя разминку и двусторонку.

Команда соберется в середине января, а вторая часть сезона стартует в начале апреля.