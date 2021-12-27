Женская команда Шахтера ушла в отпуск
Команда соберется в середине января
Фото: ФК Шахтер Донецк
В субботу,25 декабря женская команда "Шахтера" провела последнюю тренировку в году.
Перед этим команда провела десятидневный тренировочный сбор, который посвящался силовой работе в спортивном зале. Заключительная тренировка длилась один час. Она включала в себя разминку и двусторонку.
Команда соберется в середине января, а вторая часть сезона стартует в начале апреля.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Шахтер Донецк
Популярное сейчас
- Бывший тренер Шахтера может возглавить Бенфику
- Яркая победа Ман Сити, английский интерес к Матвиенко. Главные новости за 26 декабря
- Лукаку на пару с Жоржиньо приносит синим три очка. АПЛ. Астон Вилла – Челси 1:3
- Гол Овдийчук из Жилстроя-1 признан лучшим голом группового этапа женской ЛЧ - ВИДЕО
- Красотка дня. Свежеиспеченная невеста молодого защитника Руха. ФОТО
- Мальдивы? Не слышали! Бущан с Федецкий и экс-динамовцами отправился за зимнюю охоту. ФОТО
Новости по теме
- 23:46 Украинские Козловский об игре с Шахтером: Команда с самым большим бюджетом в Восточной Европе, сильно поприседала, чтобы забить нам
- 13:47 Украинские Тематический telegram-канал о Шахтере: все главные новости и аналитика в одном месте
- 13:26 Украинские Шевчук: Когда жил с Селезневым, то я заснул, а он шумит, разговаривает
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...