Коуч женской сборной Украины претендует на звание лучшего тренера 2021 года
Специалист может получить награду за достижения во главе "Барселоны"
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
ФИФА представила имена номинантов на премию The Best FIFA Football Awards 2021 cреди тренеров женских команд. В тройку вошел наставник женской сборной Украины Луис Кортес, который ранее работал с "Барселоной".
Список кандидатов от ФИФА:
- Луис Кортес (Испания, "Барселона");
- Эмма Хейз (Англия, "Челси");
- Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Нидерландов/сборная Англии).
Церемония награждения состоится 17 января в Цюрихе.
Напомним, ранее Луис Кортес был признан лучшим тренером мира в 2021 году. Данную награду ему вручила Международная организация футбольной истории и статистики (IFFHS).
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Источник:FIFA
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