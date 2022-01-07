Коуч женской сборной Украины претендует на звание лучшего тренера 2021 года

ФИФА представила имена номинантов на премию The Best FIFA Football Awards 2021 cреди тренеров женских команд. В тройку вошел наставник женской сборной Украины Луис Кортес, который ранее работал с "Барселоной".

Список кандидатов от ФИФА:

Луис Кортес (Испания, "Барселона");

Эмма Хейз (Англия, "Челси");

Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Нидерландов/сборная Англии).

Церемония награждения состоится 17 января в Цюрихе.

Напомним, ранее Луис Кортес был признан лучшим тренером мира в 2021 году. Данную награду ему вручила Международная организация футбольной истории и статистики (IFFHS).