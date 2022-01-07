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Коуч женской сборной Украины претендует на звание лучшего тренера 2021 года

Женский футбол
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Специалист может получить награду за достижения во главе "Барселоны"

Коуч женской сборной Украины претендует на звание лучшего тренера 2021 года

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

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ФИФА представила имена номинантов на премию The Best FIFA Football Awards 2021 cреди тренеров женских команд. В тройку вошел наставник женской сборной Украины Луис Кортес, который ранее работал с "Барселоной".

Список кандидатов от ФИФА:

  • Луис Кортес (Испания, "Барселона");
  • Эмма Хейз (Англия, "Челси");
  • Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Нидерландов/сборная Англии).

Церемония награждения состоится 17 января в Цюрихе.

Напомним, ранее Луис Кортес был признан лучшим тренером мира в 2021 году. Данную награду ему вручила Международная организация футбольной истории и статистики (IFFHS).

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В статье: Женская сборная Украины по футболу Луис Кортес
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Источник:
FIFA

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