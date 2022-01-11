Женская команда Динамо вышла из отпуска и провела первую тренировку
Киевлянки начали подготовку ко второй половине сезона
Фото: ФК Динамо Киев
Вчера, 10 января, женская команда "Динамо" приступила к подготовке ко второй половине сезона. Первая тренировка динамовок имела втягивающий характер.
Подготовительные сборы пройдут в Киеве, на базе Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного, а также в манеже УТБ "Динамо" в Конча-Заспе.
В рамках подготовки динамовки примут участие во Всеукраинском турнире "Зимнее первенство-2022" среди женских клубов в Кривом Роге с 1 по 5 февраля. По итогам жеребьёвки, соперниками "бело-синих" стали "Колос" (Ковалевка) и "Пантеры" (Умань).
Напомним, первую часть сезона киевлянки завершили на первой позиции группы А Первой лиги Украины с 23-ю очками в активе.
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