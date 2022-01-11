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Женская команда Динамо вышла из отпуска и провела первую тренировку

Женский футбол
(1 голосов)

Киевлянки начали подготовку ко второй половине сезона

Женская команда Динамо вышла из отпуска и провела первую тренировку

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Вчера, 10 января, женская команда "Динамо" приступила к подготовке ко второй половине сезона. Первая тренировка динамовок имела втягивающий характер.

Подготовительные сборы пройдут в Киеве, на базе Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного, а также в манеже УТБ "Динамо" в Конча-Заспе.

В рамках подготовки динамовки примут участие во Всеукраинском турнире "Зимнее первенство-2022" среди женских клубов в Кривом Роге с 1 по 5 февраля. По итогам жеребьёвки, соперниками "бело-синих" стали "Колос" (Ковалевка) и "Пантеры" (Умань).

Напомним, первую часть сезона киевлянки завершили на первой позиции группы А Первой лиги Украины с 23-ю очками в активе.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
11.01.2022 в 11:47
Сидорчук тоже уже в составе или еще от дыхает?
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