Женская команда Динамо вышла из отпуска и провела первую тренировку

Вчера, 10 января, женская команда "Динамо" приступила к подготовке ко второй половине сезона. Первая тренировка динамовок имела втягивающий характер.

Подготовительные сборы пройдут в Киеве, на базе Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного, а также в манеже УТБ "Динамо" в Конча-Заспе.

В рамках подготовки динамовки примут участие во Всеукраинском турнире "Зимнее первенство-2022" среди женских клубов в Кривом Роге с 1 по 5 февраля. По итогам жеребьёвки, соперниками "бело-синих" стали "Колос" (Ковалевка) и "Пантеры" (Умань).

Напомним, первую часть сезона киевлянки завершили на первой позиции группы А Первой лиги Украины с 23-ю очками в активе.