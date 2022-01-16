Кортес: Люди в Украине должны понять, что женский футбол - это нормально

Наставник женской сборной Украины Луис Кортес дал комментарий о том, что нужно изменить в украинском футболе:

"В Украине ситуация в женском футболе такая же, как в Испании 10-15 лет назад. Нам нужно многое изменить, начиная с менталитета людей. Они должны понять, что женский футбол – это нормально, что многие женщины могут играть в футбол, и могут это делать очень хорошо. Они должны понимать, что могут получать удовольствие от просмотра женских футбольных матчей. Это первое, что мы должны изменить, но это самое сложное.

Мы также должны изменить то, как работает сборная, начиная с методики. Мы собираемся попробовать применить новую методику в сборных, мы работаем над этим не только в первой команде, но и в юношеской, U-17, U-16, потому что мы думаем, что должны изменить то, как они понимают процесс тренировок.

После этого мы хотим помочь каждому клубу повысить уровень своего персонала, игроков. Мы думаем, что у нас много возможностей повышения уровня тренеров, физиотерапевтов, врачей, тренеров по физподготовке, работаем над программой для этого.

Это правда, что мы должны внести некоторые изменения на вершине пирамиды, но мы должны построить пирамиду с основания. Это означает, что мы должны увеличить число молодых девушек, играющих в футбол, и если мы этого хотим, мы должны инвестировать деньги, создавать примеры.

В Испании, например, очень хорошо, что у нас есть Алексия Путельяс в качестве примера, потому что многие молодые девушки хотят быть похожими на Алексию и по этой причине они начинают играть в футбол в очень молодом возрасте", – сказал Кортес.