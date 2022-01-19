Футзал. Женская сборная Украины дважды уступила испанкам

Женская сборная Украины по футзалу 18 и 19 января провела в Буче два товарищеских поединка со сборной Испании.

В перовом матче особой борьбы не получилось – действующий чемпионки Европы без особых проблем разгромили украинок, забив семь сухих голов.

Ну а в матче среды счет уже был не таким крупным. Испанки уже не так нагнетали, да и у украинок получалось на площадке больше интересных и активных действий.

Второй матч завершился со счетом 1:3 в пользу испанской команды.

Конечно, тягаться с грандами мирового футзала мы пока что не можем, однако оба матча нужно рассматривать через призму неоценимого опыта.

Да и сам факт, что удалось договориться про эти спарринги, уже очень позитивный момент.

Ну и по игре, нам показали, что есть куда расти и к чему нужно стремиться.

Украина – Испания (первый матч, 18 января) – 0:7

Голы: Гонсалес (3), Домингос (15), Гомес (16), Де Пасс (26, 40), Лорес (27), Сампер (39)

Предупреждения: Матео (10), Л. Кордоба (13)

Украина – Испания (второй матч, 19 января) – 1:3

Голы: Шульга (33) - Лорес (8, 31), Кордоба (20),

Предупреждения: Шульга (14), Сидоренко (33)

Украина: Виктория Кислова, Наталья Митрофанская, Виктория Сагайдачная – Юлия Титова, Анна Сидоренко, Яна Дичко, София Рубан – Мария Васковец, Анна Шульга, Таисия Бабенко, Александра Скибина – Алена Коваленко, Кристина Еременко, Ксения Бурлаченко

Испания: Марта Бальбуэна – Лаура Кордоба, Патрисия Гонсалес, Ирэн Сампер, Ирэн Кордоба – Даниэла Домингос, Иса Гарсия, Лусия Гомес, Анита Лухан – Но Де Пас, Алисия Бенете, Майте Матео, Дженнифер Лорес – Кристина Гарсия