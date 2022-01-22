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Чемпион Дании подписал футболистку сборной Украины

Женский футбол
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Перебралась поближе к исторической Родине

Чемпион Дании подписал футболистку сборной Украины

Офіційний сайт Кеге/Автор невідомий

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Чемпион Дании и лидер текущего чемпионата “Кеге” объявил о подписании контракта с футболисткой женской сборной Украины Николь Козловой.

Ранее она выступала в составе команды Политехнического Вирджининского университета. Кстати, именно там она получила степень бакалавра по специальности "Вычислительное моделирование и анализ данных". Свои навыки она воплотила в футбольном русле, ведь работала в аналитической компании StatsBomb и помогала университетским тренерам со статистикой.

Николь родилась в Канаде, но благодаря украинским корням родителей она может выступать за сборную Украины. На данный момент в ее активе три гола в 10 матчах за “сине-желтых” – она играет на позиции нападающей.

Отметим, что "Кеге" лидирует в чемпионате с пятиочковым преимуществом над второй "Фортуной". В то же время команда вылетела из Лиги чемпионов, не набрав ни одного очка в группе с "Барселоной", "Арсеналом" и "Хоффенхаймом". Следующий официальный поединок "Кеге" проведет 25 марта против "Брондбю".

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В статье: Женская сборная Украины Кёге (Дания)
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