Чемпион Дании подписал футболистку сборной Украины

Чемпион Дании и лидер текущего чемпионата “Кеге” объявил о подписании контракта с футболисткой женской сборной Украины Николь Козловой.

Ранее она выступала в составе команды Политехнического Вирджининского университета. Кстати, именно там она получила степень бакалавра по специальности "Вычислительное моделирование и анализ данных". Свои навыки она воплотила в футбольном русле, ведь работала в аналитической компании StatsBomb и помогала университетским тренерам со статистикой.

Николь родилась в Канаде, но благодаря украинским корням родителей она может выступать за сборную Украины. На данный момент в ее активе три гола в 10 матчах за “сине-желтых” – она играет на позиции нападающей.

Отметим, что "Кеге" лидирует в чемпионате с пятиочковым преимуществом над второй "Фортуной". В то же время команда вылетела из Лиги чемпионов, не набрав ни одного очка в группе с "Барселоной", "Арсеналом" и "Хоффенхаймом". Следующий официальный поединок "Кеге" проведет 25 марта против "Брондбю".