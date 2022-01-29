Женская сборная Украины по футзалу узнала соперника по полуфиналу Евро-2022
Наша команда сыграет с действующими чемпионками Европы
UEFA
В перерыве матча мужского ЕВРО-2022 между
Она определила две полуфинальные пары, в одной из которых Россия сыграет с Португалией, а Украина - с действующими чемпионками Европы испанками.
Финальную стадия турнира состоится с 25 по 27 марта в Порту.
В финале дебютного розыгрыша в 2019 году Испания победила хозяек из Португалии, а Россия в матче за бронзу взяла верх над Украиной. Все четыре сборные снова вышли в финальную стадию.
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