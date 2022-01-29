  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женский футбол
  4. Женская сборная Украины по футзалу узнала соперника по полуфиналу Евро-2022
В тренде

Женская сборная Украины по футзалу узнала соперника по полуфиналу Евро-2022

Женский футбол
(1 голосов)

Наша команда сыграет с действующими чемпионками Европы

Женская сборная Украины по футзалу узнала соперника по полуфиналу Евро-2022

UEFA

Новина українською

В перерыве матча мужского ЕВРО-2022 между сборными Украины и Португалии (0:1) в Гронингене состоялась жеребьевка финальной стадии женского ЕВРО по футзалу.

Она определила две полуфинальные пары, в одной из которых Россия сыграет с Португалией, а Украина - с действующими чемпионками Европы испанками.

Финальную стадия турнира состоится с 25 по 27 марта в Порту.

В финале дебютного розыгрыша в 2019 году Испания победила хозяек из Португалии, а Россия в матче за бронзу взяла верх над Украиной. Все четыре сборные снова вышли в финальную стадию.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Женская сборная Украины по футзалу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...