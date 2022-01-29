Женская сборная Украины по футзалу узнала соперника по полуфиналу Евро-2022

В перерыве матча мужского ЕВРО-2022 между сборными Украины и Португалии (0:1) в Гронингене состоялась жеребьевка финальной стадии женского ЕВРО по футзалу.

Она определила две полуфинальные пары, в одной из которых Россия сыграет с Португалией, а Украина - с действующими чемпионками Европы испанками.

Финальную стадия турнира состоится с 25 по 27 марта в Порту.

В финале дебютного розыгрыша в 2019 году Испания победила хозяек из Португалии, а Россия в матче за бронзу взяла верх над Украиной. Все четыре сборные снова вышли в финальную стадию.