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Тренер женской сборной Украины: В отборе на ЧМ-2023 все еще в наших силах

Женский футбол
(1 голосов)

Женская команда уже начинает подготовку к мундиалю

Тренер женской сборной Украины: В отборе на ЧМ-2023 все еще в наших силах

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Главный тренер женской сборной Украины Луис Кортес пообщался с медиа перед вылетом нашей национальной команды в Турцию, где в рамках подготовки к решающим матчам квалификации чемпионата мира она примет участие в международном турнире Turkish women`s cup, на котором соперницами "сине-желтых" станут сборные Венесуэлы, Болгарии и Узбекистана.

"Мы долго анализировали наших соперников. Это очень серьезные команды, знающие, как играть в футбол. Конечно, этот турнир товарищеский, но мы едем туда с одной целью – побеждать в каждом матче. Я вызвал расширенный состав из 30-ти футболисток. Хочу посмотреть, как в таких играх проявит себя молодежь, ведь нам предстоят решающие матчи группового этапа отбора, где нам нужно побеждать. Уверен, что все в наших силах", - сказал Кортес.

Отметим, что под руководством Кортеса женская сборная Украины уже успела провести два поединка отбора на мундиаль. В них наши футболистки сыграли вничью с Шотландией (1:1) и уступили Венгрии (2:4).

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В статье: Женская сборная Украины по футболу Луис Кортес
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
14.02.2022 в 10:54
не куда они не попадут
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