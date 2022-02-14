Тренер женской сборной Украины: В отборе на ЧМ-2023 все еще в наших силах
Женская команда уже начинает подготовку к мундиалю
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Главный тренер женской сборной Украины Луис Кортес пообщался с медиа перед вылетом нашей национальной команды в Турцию, где в рамках подготовки к решающим матчам квалификации чемпионата мира она примет участие в международном турнире Turkish women`s cup, на котором соперницами "сине-желтых" станут сборные Венесуэлы, Болгарии и Узбекистана.
"Мы долго анализировали наших соперников. Это очень серьезные команды, знающие, как играть в футбол. Конечно, этот турнир товарищеский, но мы едем туда с одной целью – побеждать в каждом матче. Я вызвал расширенный состав из 30-ти футболисток. Хочу посмотреть, как в таких играх проявит себя молодежь, ведь нам предстоят решающие матчи группового этапа отбора, где нам нужно побеждать. Уверен, что все в наших силах", - сказал Кортес.
Отметим, что под руководством Кортеса женская сборная Украины уже успела провести два поединка отбора на мундиаль. В них наши футболистки сыграли вничью с Шотландией (1:1) и уступили Венгрии (2:4).
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