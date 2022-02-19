Первое женское классическое. Динамо - Шахтер: смотреть онлайн, видеотрансляция
Такого раньше не было
Фото: ФК Шахтер
Товарищеский матч, женский футбол, 19.02.2022
"Динамо" 20:00 "Шахтер"
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