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Первое женское классическое. Динамо - Шахтер: смотреть онлайн, видеотрансляция

Женский футбол
(1 голосов)

Такого раньше не было

Первое женское классическое. Динамо - Шахтер: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Товарищеский матч, женский футбол, 19.02.2022
"Динамо" 20:00 "Шахтер"

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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