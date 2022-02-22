Женская сборная Украины обыграла команду Болгарии и стала победителем международного турнира Turkish Women's Cup 2022 во время учебно-тренировочного сбора в турецкой Алании.

Поединок с Болгарией стал заключительным для женской сборной Украины на соревнованиях, являющихся промежуточным этапом подготовки сине-желтых к апрельским квалификационным матчам чемпионата мира 2023 года.

Таким образом, женская сборная Украины завершила Turkish Women's Cup 2022 со стопроцентным результатом: три победы в трех матчах, пять забитых мячей и ни одного пропущенного.

Украина - Венесуэла - 1:0

Украина - Узбекистан - 2:0

Украина - Болгария - 2:0

Таблица:

1. Украина – 9 очков

2. Латвия – 4

3. Венесуэла – 3 (матч в запасе)

4. Литва – 3

5. Узбекистан – 3 (матч в запасе)

6. Болгария – 1