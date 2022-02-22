Женская сборная Украины стала победителем товарищеского турнира Turkish Women's Cup 2022
Три победы в трех матчах
uaf.ua
Женская сборная Украины обыграла команду Болгарии и стала победителем международного турнира Turkish Women's Cup 2022 во время учебно-тренировочного сбора в турецкой Алании.
Поединок с Болгарией стал заключительным для женской сборной Украины на соревнованиях, являющихся промежуточным этапом подготовки сине-желтых к апрельским квалификационным матчам чемпионата мира 2023 года.
Таким образом, женская сборная Украины завершила Turkish Women's Cup 2022 со стопроцентным результатом: три победы в трех матчах, пять забитых мячей и ни одного пропущенного.
Украина - Венесуэла - 1:0
Украина - Узбекистан - 2:0
Украина - Болгария - 2:0
Таблица:
1. Украина – 9 очков
2. Латвия – 4
3. Венесуэла – 3 (матч в запасе)
4. Литва – 3
5. Узбекистан – 3 (матч в запасе)
6. Болгария – 1
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