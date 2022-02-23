Кортес: Женская сборная выиграла все матчи, а это - самое главное. Слава Украине

Главный тренер женской сборной Украины Луис Кортес прокомментировал победу своих подопечных в матче с командой Болгарии и подвел итоги выступлений на Turkish Women's Cup 2022.

Напомним, украинки одолели болгарок со счетом 2:0, а победу нашей команде принесли дебютные голы Юлии Христюк и Инны Глущенко.

"Не бывает простых игр. Все матчи были сложными экзаменами для нас. Но я счастлив, мы ведь победили. Мы выиграли все три поединка и не пропустили ни одного мяча. Это очень важно для нас, ведь свидетельствует, что мы проделали хорошую работу в защите. Конечно, хотелось бы, чтобы команда забивала чаще. Но мы выиграли все матчи, а это самое важное.

Нам нужно видеть молодых футболисток в команде. Они – наше будущее. И мы должны смотреть их в тренировочном процессе, понимать их уровень. Мне понравилось их сегодняшнее выступление. Молодые игроки, впервые игравшие в национальной команде, отлично поработали. Особенно я радуюсь тому, что Юлия и Инна забили мячи. Они заслужили это вознаграждение.

Нам предстоит выбрать 23 футболисток на апрельский тренировочный сбор, и это будет непростой выбор. Все игроки, работавшие на текущем сборе (а их было 31) показали хороший уровень. Но моя работа как тренера – принять финальное решение. Мы будем готовиться к матчам с Шотландией и Венгрией. Нас ждут тяжелые поединки. Но я надеюсь на успех у них, ведь мы будем играть дома перед родными болельщиками, и их поддержка будет очень важна для нас", - сказал испанский специалист после завершения заключительного матча на турнире Turkish Women’s Cup 2022.

Свой спич наставник женской сборной Украины завершил традиционным для нашей страны лозунгом: "Слава Украине! Героям слава!"