До завершения войны. Четыре украинские футболистки перешли в турецкий клуб
Война вносит свои коррективы
Фото: instagram.com/olga_ovdiychuk
Турецкий "Фомгет" усилил свой состав четырьмя футболистками харьковского "Жилстроя-1". Клуб пополнили Дарья Апанащенко, Юлия Шевчук, Ольга Овдийчук и Любовь Шматко.
Все они будут играть в чемпионате Турции до завершения войны в Украине, сообщает пресс-служба УАФ.
Напомним, что Апанащенко, Овдийчук, Шматко и Шевчук оставались в Турции после выступления за национальную команду на Turkish Women’s Cup 2022. Женская сборная стала победителем товарищеского турнира, обыграв Венесуэлу (1:0), Узбекистан (2:0) и Болгарию (2:0).
"Фомгет" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Турции среди женщин.
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