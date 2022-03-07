УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женский футбол
  4. До завершения войны. Четыре украинские футболистки перешли в турецкий клуб
В тренде

До завершения войны. Четыре украинские футболистки перешли в турецкий клуб

Женский футбол
(1 голосов)

Война вносит свои коррективы

До завершения войны. Четыре украинские футболистки перешли в турецкий клуб

Фото: instagram.com/olga_ovdiychuk

Новина українською

Турецкий "Фомгет" усилил свой состав четырьмя футболистками харьковского "Жилстроя-1". Клуб пополнили Дарья Апанащенко, Юлия Шевчук, Ольга Овдийчук и Любовь Шматко.

Все они будут играть в чемпионате Турции до завершения войны в Украине, сообщает пресс-служба УАФ.

Напомним, что Апанащенко, Овдийчук, Шматко и Шевчук оставались в Турции после выступления за национальную команду на Turkish Women’s Cup 2022. Женская сборная стала победителем товарищеского турнира, обыграв Венесуэлу (1:0), Узбекистан (2:0) и Болгарию (2:0).

"Фомгет" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Турции среди женщин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жилстрой-1 (женщины) (Харьков) Ольга Овдийчук Дарья Апанащенко Юлия Шевчук Любовь Шматко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...