До завершения войны. Четыре украинские футболистки перешли в турецкий клуб

Турецкий "Фомгет" усилил свой состав четырьмя футболистками харьковского "Жилстроя-1". Клуб пополнили Дарья Апанащенко, Юлия Шевчук, Ольга Овдийчук и Любовь Шматко.

Все они будут играть в чемпионате Турции до завершения войны в Украине, сообщает пресс-служба УАФ.

Напомним, что Апанащенко, Овдийчук, Шматко и Шевчук оставались в Турции после выступления за национальную команду на Turkish Women’s Cup 2022. Женская сборная стала победителем товарищеского турнира, обыграв Венесуэлу (1:0), Узбекистан (2:0) и Болгарию (2:0).

"Фомгет" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Турции среди женщин.