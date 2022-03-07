Дисквалификация россии может помочь Украине попасть на женское Евро-2022

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, кто заменит отстраненную из-за вторжения в Украину россию на женском чемпионате Европы, который пройдет этим летом в Англии.

"Я говорил с нашим директором соревнований. Наверное, мы проведем жеребьевку среди команд, которые были близки к тому, чтобы квалифицироваться в финальную стадию турнира", – сказал Чеферин.

Это значит, что россиянок на ЧЕ-2022 заменит одна из сборных, вылетевших в квалификации — Украина, Португалия или Чехия. Кто именно поедет на турнир — должна решить жеребьевка.

Напомним, женская национальная команда проиграла в стыковых матчах Северной Ирландии. Также в плей-офф португальцы уступили россии, чехи — Швейцарии.