Дисквалификация россии может помочь Украине попасть на женское Евро-2022
Все решится благодаря жеребьёвке
Фото: uaf.ua
Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, кто заменит отстраненную из-за вторжения в Украину россию на женском чемпионате Европы, который пройдет этим летом в Англии.
"Я говорил с нашим директором соревнований. Наверное, мы проведем жеребьевку среди команд, которые были близки к тому, чтобы квалифицироваться в финальную стадию турнира", – сказал Чеферин.
Это значит, что россиянок на ЧЕ-2022 заменит одна из сборных, вылетевших в квалификации — Украина, Португалия или Чехия. Кто именно поедет на турнир — должна решить жеребьевка.
Напомним, женская национальная команда проиграла в стыковых матчах Северной Ирландии. Также в плей-офф португальцы уступили россии, чехи — Швейцарии.
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