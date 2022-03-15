Тренер женской сборной Украины отправил два грузовика гумпомощи украинцам

Главный тренер женской сборной Украины по футболу Луис Кортес не остался в стороне и поддержал нашу страну во время войны с российскими захватчиками.

35-летний испанец вместе со своей семьей организовали сбор необходимых вещей для пострадавших из-за войны в Украине. Через две недели удалось собрать два грузовика с пищевыми продуктами, одеждой, лекарствами и медицинскими принадлежностями. Они прибудут в Украину уже в четверг, 17 марта.

Луис Кортес планирует и дальше участвовать в сборе денег или гуманитарной помощи. Напомним, что испанец возглавил женскую сборную Украины в ноябре 2021 года.