Тренер женской сборной Украины отправил два грузовика гумпомощи украинцам
Испанский специалист собирает помощь для украинского народа
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Главный тренер женской сборной Украины по футболу Луис Кортес не остался в стороне и поддержал нашу страну во время войны с российскими захватчиками.
35-летний испанец вместе со своей семьей организовали сбор необходимых вещей для пострадавших из-за войны в Украине. Через две недели удалось собрать два грузовика с пищевыми продуктами, одеждой, лекарствами и медицинскими принадлежностями. Они прибудут в Украину уже в четверг, 17 марта.
Луис Кортес планирует и дальше участвовать в сборе денег или гуманитарной помощи. Напомним, что испанец возглавил женскую сборную Украины в ноябре 2021 года.
Emocionat i agraït???????? Dijous arribaran a Ucraïna???????? aquests dos camions de @ServetoHQL carregats de menjar, roba i material sanitari. Gràcies a tothom qui ho ha fet possible! pic.twitter.com/g47MP22s05— Lluís Cortés (@Llcortes14) March 14, 2022
Популярное сейчас
- Украинская ПВО сбила российский беспилотник, залетавший на территорию Польши
- Россияне снова обстреляли Киев - вспыхнул жилой дом
- Муж Свитолиной победил россиянина и скинул его с первого места в рейтинге ATP
- Зеленский: Боевых самолетов страна-оккупант потеряла уже 80, вертолётов – около ста
- Помогает готовить еду. Украинская звезда Playboy Даша Астафьева присоединилась к поддержке ВСУ
- Суперзвезды рок-музыки выразили поддержку Украине в борьбе с фашистами. ФОТО