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Тренер женской сборной Украины отправил два грузовика гумпомощи украинцам

Женский футбол
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Испанский специалист собирает помощь для украинского народа

Тренер женской сборной Украины отправил два грузовика гумпомощи украинцам

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

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Главный тренер женской сборной Украины по футболу Луис Кортес не остался в стороне и поддержал нашу страну во время войны с российскими захватчиками.

35-летний испанец вместе со своей семьей организовали сбор необходимых вещей для пострадавших из-за войны в Украине. Через две недели удалось собрать два грузовика с пищевыми продуктами, одеждой, лекарствами и медицинскими принадлежностями. Они прибудут в Украину уже в четверг, 17 марта.

Луис Кортес планирует и дальше участвовать в сборе денег или гуманитарной помощи. Напомним, что испанец возглавил женскую сборную Украины в ноябре 2021 года.

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В статье: Женская сборная Украины по футболу Луис Кортес
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