Матчи женской сборной Украины в отборе на ЧМ-2023 перенесли на июнь

УЕФА сообщил о изменении даты проведения матчей отбора на Чемпионат мира-2023, в которых будет участвовать национальная женская сборная Украины.

Так, новая дата поединка команды Луиса Кортеса с Шотландией - 24 июня, матча с Венгрией - 28 июня. Сначала эти встречи должны были состояться 8 и 12 апреля соответственно.

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Напомним, что после четырех сыгранных матчей сборная Украины набрала четыре очка и занимает четвертое место в отборочной группе B.