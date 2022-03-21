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Футболистка сборной Украины будет играть за исландский Брейдаблик

Женский футбол
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Ранее украинка играла против этого клуба в Лиге чемпионов

Футболистка сборной Украины будет играть за исландский Брейдаблик

Фото: facebook.com/fotbolti

Новина українською

Украинская защитница "Жилстроя-1" Анна Петрик продолжит карьеру в "Брейдаблике", сообщает пресс-служба исландского клуба.

О деталях сделки не разглашается.

Интересно, что в нынешнем сезоне в групповом раунде Лиги чемпионов Петрик играла в одной группе с "Брейдабликом". В гостях украинки одолели исландок 2:0, а дома расписали безголевую ничью и не смогли пробиться в плей-офф турнира.

Добавим, что в активе 24-летний футболистки 20 матчей за сборную Украины.

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Футболистка сборной Украины будет играть за исландский Брейдаблик - изображение 1
Фото: facebook.com/fotbolti
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В статье: Жилстрой-1 (женщины) (Харьков) Брейдаблик
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