Футболистка сборной Украины будет играть за исландский Брейдаблик
Ранее украинка играла против этого клуба в Лиге чемпионов
Фото: facebook.com/fotbolti
Украинская защитница "Жилстроя-1" Анна Петрик продолжит карьеру в "Брейдаблике", сообщает пресс-служба исландского клуба.
О деталях сделки не разглашается.
Интересно, что в нынешнем сезоне в групповом раунде Лиги чемпионов Петрик играла в одной группе с "Брейдабликом". В гостях украинки одолели исландок 2:0, а дома расписали безголевую ничью и не смогли пробиться в плей-офф турнира.
Добавим, что в активе 24-летний футболистки 20 матчей за сборную Украины.
Фото: facebook.com/fotbolti
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