Футбольное поле Жилстрой-1 в Харькове разрушено после обстрелов оккупантов

российские оккупанты продолжают обстреливать объекты мирной инфраструктуры, разрушая города Украины. Очередным актом вандализма рашистов было футбольное поле в Харькове, на котором свои тренировки проводила женская команда "Жилстрой-1" - "Перша Столиця".

Авиадур был наненесен еще в ночь с 14 на 15 марта, сообщает пресс-служба харьковской команды. На месте падения снаряда образовалась несколько метровая воронка.

Напомним, что ранее российские захватчики разрушили стадион им. Ю. Гагарина в "Чернигове", а также от обстрелов снова пострадала "Донбасс-Арена" в Донецке.