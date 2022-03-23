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Футбольное поле Жилстрой-1 в Харькове разрушено после обстрелов оккупантов

Женский футбол
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Футбольная инфраструктура продолжает страдать из-за войны

Футбольное поле Жилстрой-1 в Харькове разрушено после обстрелов оккупантов

Фото: tipichnoe_xtz

Новина українською

российские оккупанты продолжают обстреливать объекты мирной инфраструктуры, разрушая города Украины. Очередным актом вандализма рашистов было футбольное поле в Харькове, на котором свои тренировки проводила женская команда "Жилстрой-1" - "Перша Столиця".

Авиадур был наненесен еще в ночь с 14 на 15 марта, сообщает пресс-служба харьковской команды. На месте падения снаряда образовалась несколько метровая воронка.

Напомним, что ранее российские захватчики разрушили стадион им. Ю. Гагарина в "Чернигове", а также от обстрелов снова пострадала "Донбасс-Арена" в Донецке.

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В статье: Жилстрой-1 (женщины) (Харьков)
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Источник:
Жилстрой-1

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