Овдийчук забила красивый гол в Турции и показала футболку в поддержку Украины
Украинка напомнила зрителям о преступной агрессии россии
Фото: instagram.com/fotomuhabirali
Украинская футболистка "Жилстроя-1" Ольга Овдийчук, которая на период войны перешла в турецкий "Фомгет", отличилась шикарным голом в матче чемпионата Турции.
Ольга забила единственный мяч в ворота "Амеда", и тем самым принесла своей команде победу со счетом 1:0. Ассистировала ей другая украинка - Дарья Апанащенко, которая также перебралась из харьковского "Жилстроя-1".
Amedspor Karşısında 1-0’ı getiren Golümüz ; OLHA OVDİYCHUK @mansuryavas06 @abbbasin @ankarabbld pic.twitter.com/wCKG7QRtSD— ABB Fomget ???????????? (@abbfomget) March 27, 2022
Отметим, что после взятия ворот Овдийчук показала вторую футболку, на которой было написано: "Stop the War", призывая прекращению преступной агрессии российской армии в Украине.
К слову, за турецкую команду сейчас играют еще две украинские футболистки - Юлия Шевчук и Любовь Шматко.
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