Овдийчук забила красивый гол в Турции и показала футболку в поддержку Украины

Украинская футболистка "Жилстроя-1" Ольга Овдийчук, которая на период войны перешла в турецкий "Фомгет", отличилась шикарным голом в матче чемпионата Турции.

Ольга забила единственный мяч в ворота "Амеда", и тем самым принесла своей команде победу со счетом 1:0. Ассистировала ей другая украинка - Дарья Апанащенко, которая также перебралась из харьковского "Жилстроя-1".

Отметим, что после взятия ворот Овдийчук показала вторую футболку, на которой было написано: "Stop the War", призывая прекращению преступной агрессии российской армии в Украине.

К слову, за турецкую команду сейчас играют еще две украинские футболистки - Юлия Шевчук и Любовь Шматко.