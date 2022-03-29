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Овдийчук забила красивый гол в Турции и показала футболку в поддержку Украины

Женский футбол
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Украинка напомнила зрителям о преступной агрессии россии

Овдийчук забила красивый гол в Турции и показала футболку в поддержку Украины

Фото: instagram.com/fotomuhabirali

Новина українською

Украинская футболистка "Жилстроя-1" Ольга Овдийчук, которая на период войны перешла в турецкий "Фомгет", отличилась шикарным голом в матче чемпионата Турции.

Ольга забила единственный мяч в ворота "Амеда", и тем самым принесла своей команде победу со счетом 1:0. Ассистировала ей другая украинка - Дарья Апанащенко, которая также перебралась из харьковского "Жилстроя-1".

Отметим, что после взятия ворот Овдийчук показала вторую футболку, на которой было написано: "Stop the War", призывая прекращению преступной агрессии российской армии в Украине.

К слову, за турецкую команду сейчас играют еще две украинские футболистки - Юлия Шевчук и Любовь Шматко.

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В статье: Жилстрой-1 (женщины) (Харьков) Ольга Овдийчук
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