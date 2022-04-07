Пятенко: Украинский футбол ждет кризис, но мы выстоим

Главный тренер женской команды киевского "Динамо" Владимир Пятенко рассказал, как во время войны проходит тренировочный процесс.

"Если брать нашу женскую команду, стараемся тренироваться дистанционно, даем задание, выходим на Zoom, йогу делаем, насколько это возможно сейчас, мы занимаемся.

Надеюсь, что поскорее это все закончится, мы отстроимся и все у нас будет хорошо, с футболом тоже. Будет период, когда он провалится, но мы выживем, вытерпим. Не знаю, как россияне будут смотреть нам в глаза и просто разговаривать с нами", - сказал Пятенко.