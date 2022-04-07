Пятенко: Украинский футбол ждет кризис, но мы выстоим
Тренер женской команды Динамо - о тренировочном процессе
Главный тренер женской команды киевского "Динамо" Владимир Пятенко рассказал, как во время войны проходит тренировочный процесс.
"Если брать нашу женскую команду, стараемся тренироваться дистанционно, даем задание, выходим на Zoom, йогу делаем, насколько это возможно сейчас, мы занимаемся.
Надеюсь, что поскорее это все закончится, мы отстроимся и все у нас будет хорошо, с футболом тоже. Будет период, когда он провалится, но мы выживем, вытерпим. Не знаю, как россияне будут смотреть нам в глаза и просто разговаривать с нами", - сказал Пятенко.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Популярное сейчас
- Динамо U-19 - Спортинг U-19. Анонс и прогноз матча Юношеской лиги УЕФА на 7 апреля 2022 года
- Обладатель Золотого мяча Игорь Беланов встал на защиту Украины
- Премьер-министр Словении остроумно ответил на нытье россиян о недружественной позиции страны
- ФИФА разрешила Кочергину играть за новый клуб - вингер в одностороннем порядке разорвал контракт с Зарей
- Украинская красотка с ПЗРК стала звездой интернета
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...