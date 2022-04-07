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Пятенко: Украинский футбол ждет кризис, но мы выстоим

Женский футбол
(1 голосов)

Тренер женской команды Динамо - о тренировочном процессе

Пятенко: Украинский футбол ждет кризис, но мы выстоим

Новина українською

Главный тренер женской команды киевского "Динамо" Владимир Пятенко рассказал, как во время войны проходит тренировочный процесс.

"Если брать нашу женскую команду, стараемся тренироваться дистанционно, даем задание, выходим на Zoom, йогу делаем, насколько это возможно сейчас, мы занимаемся.

Надеюсь, что поскорее это все закончится, мы отстроимся и все у нас будет хорошо, с футболом тоже. Будет период, когда он провалится, но мы выживем, вытерпим. Не знаю, как россияне будут смотреть нам в глаза и просто разговаривать с нами", - сказал Пятенко.

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В статье: Владимир Пятенко Динамо (Киев) война с Россией
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Источник:
ТК Футбол

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