Украинка будет работать на матче отбора на женский чемпионат мира
Марина Стрелецкая выполнит роль ассистентки
Фото: sumypost.com
На поединке отборочного турнира женского чемпионата мира-2023 в группе Н Португалия - Болгария будет работать украинский ассистент арбитра Марина Стрелецкая. Об этом сообщает УАФ со ссылкой на УЕФА.
Остальные рефери матча будет представлять Хорватию.
Встреча состоится во вторник, 12 апреля в Португалии на стадионе "Сидаде де Барселуш". Начало матча - в 21:00 по киевскому времени.
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Источник:УАФ
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