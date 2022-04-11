Украинка будет работать на матче отбора на женский чемпионат мира

На поединке отборочного турнира женского чемпионата мира-2023 в группе Н Португалия - Болгария будет работать украинский ассистент арбитра Марина Стрелецкая. Об этом сообщает УАФ со ссылкой на УЕФА.

Остальные рефери матча будет представлять Хорватию.

Встреча состоится во вторник, 12 апреля в Португалии на стадионе "Сидаде де Барселуш". Начало матча - в 21:00 по киевскому времени.