Женская сборная Украины узнала места проведения матчей отбора на ЧМ-2023
В июне украинки сыграют два поединка
Фото: пресс-служба УАФ
В июне женская сборная Украины по футболу проведет два матча в рамках отбора на Чемпионат мира-2023. Команда Луиса Кортеса сыграет против Шотландии 24 июня и против Венгрии - 28-го.
Сначала эти встречи должны были состояться 8 и 12 апреля соответственно.
Так как из-за российской агрессии украинки не могут принимать соперников в своей стране, матчи пройдут в польском Жешуве. Об этом свидетельствует сайт УЕФА. Время начала поединков будет определено позже.
Напомним, что после четырех сыгранных матчей сборная Украины набрала четыре очка и занимает четвертое место в отборочной группе B.
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