Женская сборная Украины узнала места проведения матчей отбора на ЧМ-2023

В июне женская сборная Украины по футболу проведет два матча в рамках отбора на Чемпионат мира-2023. Команда Луиса Кортеса сыграет против Шотландии 24 июня и против Венгрии - 28-го.

Сначала эти встречи должны были состояться 8 и 12 апреля соответственно.

Так как из-за российской агрессии украинки не могут принимать соперников в своей стране, матчи пройдут в польском Жешуве. Об этом свидетельствует сайт УЕФА. Время начала поединков будет определено позже.

Напомним, что после четырех сыгранных матчей сборная Украины набрала четыре очка и занимает четвертое место в отборочной группе B.