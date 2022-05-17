Женская сборная Украины U-19 сохранила место в Лиге A чемпионата Европы

В понедельник, 16 мая, женская сборная Украины по футболу U-19 провела заключительный матч второго этапа отбора на чемпионат Европы-2022 в Лиге А. Подопечные Валерия Паламарчука сыграла вничью с Болгарией - 0:0.

В предыдущих матчах группы А4, соревнования в которой принимает Австрия, украинки проиграли Норвегии (0:5) и команде хозяек (0:1). Украинская команда с одним набранным очком заняла 3-е место в группе А4, опередив Болгарию по дополнительным показателям.

Соответственно, украинки сохранили прописку в Лиге А.

По итогам второго этапа отбора на Евро-2022 вышли Англия, Испания, Италия, Германия, Норвегия, Франция и Швеция. Они присоединились к Чехии — стране-хозяйке континентального первенства. Финальная стадия турнира пройдет с 27 июня по 9 июля. Жеребьевка состоится 18 мая.