Тренер женской сборной Украины вызвал 26 футболисток на июньские матчи
Украинки встретятся с Шотландией и Венгрией
Фото: пресс-служба УАФ
Главный тренер женской сборной Украины по футболу Луис Кортес назвал имена 26-ти футболисток, вызванных на учебно-тренировочный сбор для подготовки и участия в квалификационных поединках ЧМ-2023.
Напомним, что матчи против Шотландии и Венгрии должны были состояться 8 и 12 апреля, но из-за российского вторжения в Украину встречи перенесены на 24 и 28 июня соответственно. Они состоятся в польском городе Жешув на стадионе "Сталь".
Игра с шотландками начнется в 21:15, а встреча с венгерками - в 21:00 (киевское время).
Состав женской сборной Украины
Вратари: Екатерина Самсон (ЕТО, Венгрия), Екатерина Боклач ("Гурник", Польша), Ирина Санина ("Колос", Ковалевка).
Защитники: Любовь Шматко, Яна Деркач (обе — "Фомгет", Турция), Анна Петрик ("Брейдаблик", Исландия), Ольга Басанская ("Хаяса", Армения), Екатерина Корсун (ЕТО, Венгрия), Ирина Подольская ("МТК", Венгрия), Дарья Кравец ("Фиорентина", Италия), Татьяна Романенко ("Реймс", Франция).
Полузащитники: Юлия Шевчук, Дарья Апанащенко (обе — "Фомгет", Турция), Татьяна Китаева (АЭМ, Испания), Натия Панцулая, Вероника Андрухив (обе — "Хениу", Румыния), Ирина Котяш ("Славия", Чехия), Тамила Химич ("Эспаньол", Испания), Виктория Гирин ("Депортиво", Испания), Николь Козлова ("Кеге", Дания), Юлия Христюк ("Олд Доминион университет"/"Эшвилл", США).
Нападающие: Надежда Кунина ("Линчепинг", Швеция), Инна Глущенко ("Словацко", Чехия), Ольга Овдийчук ("Фомгет", Турция), Роксолана Кравчук ("Славия", Чехия), Яна Калинина ("Олимпия", Польша).
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