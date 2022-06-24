Квалификация на ЧМ-2023 среди женщин. Украина - Шотландия: смотреть онлайн, видеотрансляция
Не так давно "тартановой армии" противостояла мужская команда
Фото: УАФ
В рамках отбора на Чемпионат мира-2023 женская сборная Украины сыграет против Шотландии. Для сохранения шансов на второе место, нужно побеждать. Иначе шансов на Мундиаль практически не будет.
Женский ЧМ-2023. Квалификация
Украина 21:15 Шотландия
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