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Квалификация на ЧМ-2023 среди женщин. Украина - Шотландия: смотреть онлайн, видеотрансляция

Женский футбол
(1 голосов)

Не так давно "тартановой армии" противостояла мужская команда

Квалификация на ЧМ-2023 среди женщин. Украина - Шотландия: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

В рамках отбора на Чемпионат мира-2023 женская сборная Украины сыграет против Шотландии. Для сохранения шансов на второе место, нужно побеждать. Иначе шансов на Мундиаль практически не будет.

Женский ЧМ-2023. Квалификация
Украина 21:15 Шотландия

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В статье: Украина
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