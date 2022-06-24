Мимо Чемпионата мира. Женская сборная Украины разгромно проиграла Шотландии

Женская сборная Украины не сыграет на Чемпионате мира-2023.

В ключевой игре отборочного цикла подопечные Луиса Кортеса проиграли Шотландии со счетом 0:4. Все голы были пропущены еще до перерыва.

Как итог, ближайшие три матча лишены турнирного значения. Обойти Шотландию, которая идет второй, женская сборная Украины не сможет.

Женский Чемпионат мира-2023. Квалификация

Украина – Шотландия – 0:4

Голы: Вир 9 п, Катберт 17, Томас 20, 43