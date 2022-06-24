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Мимо Чемпионата мира. Женская сборная Украины разгромно проиграла Шотландии

Женский футбол
(1 голосов)

Пропустили четыре гола

Мимо Чемпионата мира. Женская сборная Украины разгромно проиграла Шотландии

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины не сыграет на Чемпионате мира-2023.

В ключевой игре отборочного цикла подопечные Луиса Кортеса проиграли Шотландии со счетом 0:4. Все голы были пропущены еще до перерыва.

Как итог, ближайшие три матча лишены турнирного значения. Обойти Шотландию, которая идет второй, женская сборная Украины не сможет.

Женский Чемпионат мира-2023. Квалификация
Украина – Шотландия – 0:4
Голы: Вир 9 п, Катберт 17, Томас 20, 43

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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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