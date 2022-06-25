Шоковый первый тайм. Видео голов и обзор матча женского отбора на ЧМ Украина - Шотландия 0:4

После ничьей в первом матче между сборными Украины и Шотландии мы надеялись, что в поединке второго круга наши женщины смогут показать хорошую игру. Но по разным причинам всё развалилось в первом тайме: шотландки забили четыре гола, чего было вполне достаточно для победы.

Это фиаско лишает украинок даже теоретических шансов побороться за выход на ЧМ. А "тартановая армия" одни из главных претенденток на попадание в стыковые игры.

Женский Чемпионат мира-2023. Квалификация

Украина – Шотландия – 0:4

Голы: Вир 9 п, Катберт 17, Томас 20, 43