Шоковый первый тайм. Видео голов и обзор матча женского отбора на ЧМ Украина - Шотландия 0:4
Крупное поражение нашей женской сборной
Фото: УАФ / Автор - Оксана Васільєва
После ничьей в первом матче между сборными Украины и Шотландии мы надеялись, что в поединке второго круга наши женщины смогут показать хорошую игру. Но по разным причинам всё развалилось в первом тайме: шотландки забили четыре гола, чего было вполне достаточно для победы.
Это фиаско лишает украинок даже теоретических шансов побороться за выход на ЧМ. А "тартановая армия" одни из главных претенденток на попадание в стыковые игры.
Женский Чемпионат мира-2023. Квалификация
Украина – Шотландия – 0:4
Голы: Вир 9 п, Катберт 17, Томас 20, 43
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