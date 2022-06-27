  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женский футбол
  4. Тренер женской сборной Украины объяснил результат игры с Шотландией
В тренде

Тренер женской сборной Украины объяснил результат игры с Шотландией

Женский футбол
Обновлено
(1 голосов)

Украинки потеряли шансы выйти на чемпионат мира-2023

Тренер женской сборной Украины объяснил результат игры с Шотландией

Фото: Оксана Васильева

Новина українською

Главный тренер национальной женской сборной Украины Луис Кортес прокомментировал поражение своих подопечных от Шотландии (0:4) по квалификации чемпионата мира 2023 года.

"Трудный поединок. Это не тот результат, на который мы надеялись. Мы провели большую работу, готовясь к игре с Шотландией. Но очень сложно начинать матч с быстро пропущенного мяча. Я не буду оспаривать решение арбитра, это ее позиция по поводу эпизоду по пенальти. Думаю, вы сами все прекрасно видели в телевизионной трансляции. Как бы там ни было, ситуация повлияла на дальнейший ход событий в поединке.

Когда мы играли с шотландками на выезде, у них было немало шансов, но они их не использовали, забив нам всего на 93-й минуте. Позавчера у них было гораздо меньше моментов, но реализовали их все. Это футбол. Команда должна брать под контроль маленькие детали в течение матча, а не пропускать два гола по стандартным положениям. В поединках такого уровня соперник не прощает опрометчивости.

Хотя девушки так и не поразили ворота сборной Шотландии, но во втором тайме они не оставляли попыток забить и хоть как-то поднять настроение украинским болельщикам. К сожалению, нам не удалось этого сделать.

Поэтому мы ждем следующий матч, с командой Венгрии. Сейчас все наши мысли будут только о том, как выиграть этот поединок", - отметил испанский специалист.

Напомним, уступив команде Шотландии, украинки потеряли шансы на выход в плей-офф отбора ЧМ-2023. Следующий матч подопечные Луиса Кортеса проведут против Венгрии 28 июня в Ряшеве на стадионе "Сталь" (начало – в 21.00 по киевскому времени).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Женская сборная Украины по футболу Луис Кортес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде