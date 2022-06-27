Тренер женской сборной Украины объяснил результат игры с Шотландией

Главный тренер национальной женской сборной Украины Луис Кортес прокомментировал поражение своих подопечных от Шотландии (0:4) по квалификации чемпионата мира 2023 года.

"Трудный поединок. Это не тот результат, на который мы надеялись. Мы провели большую работу, готовясь к игре с Шотландией. Но очень сложно начинать матч с быстро пропущенного мяча. Я не буду оспаривать решение арбитра, это ее позиция по поводу эпизоду по пенальти. Думаю, вы сами все прекрасно видели в телевизионной трансляции. Как бы там ни было, ситуация повлияла на дальнейший ход событий в поединке.

Когда мы играли с шотландками на выезде, у них было немало шансов, но они их не использовали, забив нам всего на 93-й минуте. Позавчера у них было гораздо меньше моментов, но реализовали их все. Это футбол. Команда должна брать под контроль маленькие детали в течение матча, а не пропускать два гола по стандартным положениям. В поединках такого уровня соперник не прощает опрометчивости.

Хотя девушки так и не поразили ворота сборной Шотландии, но во втором тайме они не оставляли попыток забить и хоть как-то поднять настроение украинским болельщикам. К сожалению, нам не удалось этого сделать.

Поэтому мы ждем следующий матч, с командой Венгрии. Сейчас все наши мысли будут только о том, как выиграть этот поединок", - отметил испанский специалист.