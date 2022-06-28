Квалификация на ЧМ-2023 среди женщин. Украина - Венгрия: смотреть онлайн, видеотрансляция
Увы, без турнирной мотивации
Фото: УАФ
После поражения Шотландии, женская сборная Украины по футболу потеряла шанс выйти на Чемпионат мира. Однако футбол остается игрой для зрителей, а в группе отбора "сине-желтым" осталось провести еще три поединка. Один из которых, против Венгрии, состоится уже в этот вторник. Нужна победа, несмотря на отсутствие турнирной мотивации.
Женский Чемпионат мира-2023. Квалификация
Украина 21:00 Шотландия
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