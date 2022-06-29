  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женский футбол
  4. Кортес: Женская сборная Украины выиграла настоящее сражение
В тренде

Кортес: Женская сборная Украины выиграла настоящее сражение

Женский футбол
(1 голосов)

Украинки одержали победу над Венгрией

Кортес: Женская сборная Украины выиграла настоящее сражение

Фото: УАФ / Автор - Оксана Васильева

Новина українською

Главный тренер женской сборной Украины по футболу Луис Кортес прокомментировал победу своей команды над Венгрией (2:0) в рамках квалификации ЧМ-2023.

"Это удивительное чувство! Все игроки, персонал и болельщики заслужили эту победу! Это было 15 дней тяжелой работы здесь, в Ряшеве. Матч с Шотландией прошел не так, как мы ожидали. Но девушки с первой минуты сражались за каждый мяч в каждой дуэли. Это и принесло нам победу.

Поединок был непростым для нас. Если дебют матча против Шотландии был для нас неудачным, сегодня девушки начали сосредоточенно. Возможно, сборная Украины не очень много владела мячом, но в любой момент игры девушки понимали, что от них требовалось. Они хорошо атаковали пространство за линией обороны сборной Венгрии. Также они сильно отыграли и в защите.

Мы очень хорошо подготовились к этому поединку. У нас было много информации о сопернике. Мы знали все об игроках сборной Венгрии. Наши футболистки сделали то, что мы планировали. Команда выполняла план на игру с первой и до последней минуты. Только так выигрываются такие важные матчи, ведь Венгрия – хорошая команда. Мы выиграли настоящее сражение.

Когда началась война, все игроки вынуждены были уехать из страны и начать выступать в зарубежных клубах. Сейчас УАФ оценивает, насколько возможно возобновление соревнований в Украине. Окончательного решения пока нет. Мы не знаем, что ждет наших футболисток. В настоящее время они уже находятся в отпусках. Но мы надеемся узнать что-то о следующем сезоне как можно скорее. Потому что футболистки должны решить, где они будут выступать дальше", - сказал Кортес.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Женская сборная Украины по футболу Луис Кортес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде