Кортес: Женская сборная Украины выиграла настоящее сражение

Главный тренер женской сборной Украины по футболу Луис Кортес прокомментировал победу своей команды над Венгрией (2:0) в рамках квалификации ЧМ-2023.

"Это удивительное чувство! Все игроки, персонал и болельщики заслужили эту победу! Это было 15 дней тяжелой работы здесь, в Ряшеве. Матч с Шотландией прошел не так, как мы ожидали. Но девушки с первой минуты сражались за каждый мяч в каждой дуэли. Это и принесло нам победу.

Поединок был непростым для нас. Если дебют матча против Шотландии был для нас неудачным, сегодня девушки начали сосредоточенно. Возможно, сборная Украины не очень много владела мячом, но в любой момент игры девушки понимали, что от них требовалось. Они хорошо атаковали пространство за линией обороны сборной Венгрии. Также они сильно отыграли и в защите.

Мы очень хорошо подготовились к этому поединку. У нас было много информации о сопернике. Мы знали все об игроках сборной Венгрии. Наши футболистки сделали то, что мы планировали. Команда выполняла план на игру с первой и до последней минуты. Только так выигрываются такие важные матчи, ведь Венгрия – хорошая команда. Мы выиграли настоящее сражение.

Когда началась война, все игроки вынуждены были уехать из страны и начать выступать в зарубежных клубах. Сейчас УАФ оценивает, насколько возможно возобновление соревнований в Украине. Окончательного решения пока нет. Мы не знаем, что ждет наших футболисток. В настоящее время они уже находятся в отпусках. Но мы надеемся узнать что-то о следующем сезоне как можно скорее. Потому что футболистки должны решить, где они будут выступать дальше", - сказал Кортес.