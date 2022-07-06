Сегодня стартует женский Евро-2021

С сегодня Англия становится центром женского футбола, ведь там стартует чемпионат Европы среди женщин.

Турнир пройдет с 6 по 31 июля. Стартовый поединок состоится на "Олд Траффорд", а решающую игру примет "Уэмбли". Также игры Евро будут принимать Саутгемптон, Милтон-Кинс, Брентфорд, Уиган-энд-Ли, Шеффилд, Ротерем и Брайтон-энд-Хоув.

В финальную часть попали 16 сборных, но команда, составленная из биомусора, была дисквалифицирована, а ее место заняла Португалия.

Группа A: Англия (хозяйка), Австрия, Норвегия, Северная Ирландия

Группа B: Германия, Дания, Испания, Финляндия

Группа C: Нидерланды (чемпион), Швеция, Португалия, Швейцария

Группа D: Франция, Италия, Бельгия, Исландия

На матчах Евро будет работать украинская арбитр Екатерина Монзуль, а также ассистентка рефери Марина Стрелецкая.

Напомним, что действующими победительницами Евро являются нидерландки, победившие в 2017-м в финале Финляндию, а перед этим шесть раз подряд титул выигрывали немки.

Официальный транслятор женского Евро-2021 в Украине каналы "Футбол 1/2/3". В интернете смотреть матчи можно будет на платформе UEFA.tv.