В Англии стартовал женский Евро. Матч-открытие посетили почти 69 тысяч зрителей
Хозяйки начинают с победы
Бетані Мід, фото - Getty Images
В среду, 6 июля, в Англии стартовал чемпионат Европы по футболу среди женщин. В стартовом поединке на стадион "Олд Траффорд" сборная страны-хозяйки принимала Австрию.
Уже в дебюте встречи Бетани Мид из "Арсенала" открыла счет. Как оказалось, этого гола англичанкам хватило, чтобы одержать победу. Хотя в течение игры они обладали более чем ощутимым преимуществом.
Интересно, что на трибунах собралось 68871 зрителей. Это новый рекорд для женских чемпионатов Европы.
В группе А также выступают Северная Ирландия и Норвегия, которые свой матч сыграют в четверг. Трансляция доступна на телеканале Футбол 2.
В финальной части женского Евро сформированы четыре группы, по две лучшие команды выйдут в четвертьфинал.
Группа А
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Англия
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|2
|Норвегия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
|Северная Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
|Австрия
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
Группа В
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Финляндия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Германия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Группа С
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Нидерланды
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Португалия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Группа D
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Италия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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