В Англии стартовал женский Евро. Матч-открытие посетили почти 69 тысяч зрителей

В среду, 6 июля, в Англии стартовал чемпионат Европы по футболу среди женщин. В стартовом поединке на стадион "Олд Траффорд" сборная страны-хозяйки принимала Австрию.

Уже в дебюте встречи Бетани Мид из "Арсенала" открыла счет. Как оказалось, этого гола англичанкам хватило, чтобы одержать победу. Хотя в течение игры они обладали более чем ощутимым преимуществом.

Интересно, что на трибунах собралось 68871 зрителей. Это новый рекорд для женских чемпионатов Европы.

В группе А также выступают Северная Ирландия и Норвегия, которые свой матч сыграют в четверг. Трансляция доступна на телеканале Футбол 2.

В финальной части женского Евро сформированы четыре группы, по две лучшие команды выйдут в четвертьфинал.

Группа А

Сборная И В Н П РМ О 1 Англия 1 1 0 0 1:0 3 2 Норвегия 0 0 0 0 0:0 0 3 Северная Ирландия 0 0 0 0 0:0 0 4 Австрия 1 0 0 1 0:1 0

Группа В

Сборная И В Н П РМ О 1 Дания 0 0 0 0 0 0 2 Финляндия 0 0 0 0 0 0 3 Германия 0 0 0 0 0 0 4 Испания 0 0 0 0 0 0

Группа С

Сборная И В Н П РМ О 1 Нидерланды 0 0 0 0 0 0 2 Португалия 0 0 0 0 0 0 3 Швеция 0 0 0 0 0 0 4 Швейцария 0 0 0 0 0 0

Группа D